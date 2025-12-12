Το υπουργείο Παιδείας με σχετικές εγκυκλίους ενημερώνει για την περίοδο εγγραφών και μετεγγραφών παιδιών στα δημόσια νηπιαγωγεία για την επόμενη σχολική χρονιά (2026 – 2027).

Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν από τις 12 μέχρι και τις 16 Ιανουαρίου 2026 και αιτήσεις για μετεγγραφή θα υποβάλλονται από τους γονείς/κηδεμόνες μόνο στα σχολεία της εκπαιδευτικής τους περιφέρειας και μόνο για τα παιδιά υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ηλικίας 4 4 /12 – 6 χρονών) την περίοδο των εγγραφών.

Αμέσως μετά την περίοδο των εγγραφών, το κάθε σχολείο θα αποστείλει τις αιτήσεις αυτές, στο οικείο Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας, το αργότερο μέχρι τις 20 Ιανουαρίου 2026.

