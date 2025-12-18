Το τελικό κείμενο του νομοσχεδίου για την αξιολόγηση εκπαιδευτικών, όπως έχει διαμορφωθεί από την πλειοψηφία κομμάτων στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής, δεν αφήνει ικανοποιημένους τους εκπαιδευτικούς. Οι εκπαιδευτικές οργανώσεις το έλαβαν σήμερα το πρωί και ήδη η αντίδραση του γενικού γραμματέα της ΠΟΕΔ, Χάρη Χαραλάμπους είναι ενδεικτική για το τι θα ακολουθήσει.

Ο κ. Χαραλάμπους σε ανάρτησή του σημειώνει μεταξύ άλλων, πως «συγκεκριμένα κόμματα με τις αποφάσεις τους εντείνουν την κρίση στην Παιδεία» και χαρακτηρίζει το τελικό κείμενο που θα πάει τη Δευτέρα ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής, «κατά πολύ χειρότερο από αυτό που κατέθεσε το Υπουργείο». Τα πυρά του κ. Χαραλάμπους στρέφονται προς ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ και ΔΗΠΑ.

Ακολουθεί αυτούσια η ανάρτηση του κ. Χαραλάμπους:

«Η πλειοψηφία των κομμάτων ΔΗΣΥ – ΔΗΚΟ – ΔΗΠΑ στην Επιτροπή Παιδείας της Βουλής, έχει διαμορφώσει το τελικό κείμενο που έφτασε σήμερα κοντά μας και το οποίο θα κατατεθεί στην Ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση στην ερχόμενη Δευτέρα.

Μετά και από τις συναντήσεις που έγιναν με ΔΗΣΥ – ΑΚΕΛ – ΔΗΚΟ – ΔΗΠΑ, γίνεται ξεκάθαρο ότι το τελικό κείμενο που διαμορφώθηκε μονομερώς (χωρίς τη σύμφωνη καν τη γνώμη του Υπουργείου Παιδείας) από την πλειοψηφία των κομμάτων ΔΗΣΥ – ΔΗΚΟ και ΔΗΠΑ, στο θέμα που αφορά στην αριθμητική αξιολόγηση, αυθαίρετα γίνεται κατά πολύ χειρότερο από αυτό που κατέθεσε το ΥΠΑΝ.

Συγκεκριμένα:

* Αφαιρείται η μεταβατική πρόνοια που είχε βάλει το ΥΠΑΝ και αφορούσε στη συμμετοχή του διευθυντή στην αριθμητική αξιολόγηση μετά από 5 χρόνια και μετά από συμφωνία στην Επιτροπή Παρακολούθησης.

* Προστίθεται εντελώς αυθαίρετα ο Βοηθός Διευθυντής στην αριθμητική αξιολόγηση. Συμβουλευτικά και προφορικά θα αξιολογεί (θα λέει στο αυτί του Διευθυντή την άποψή του) τον εκπαιδευτικό στην αριθμητική αξιολόγηση!!!! Και αυτό χωρίς καμία διαβούλευση με κανέναν!!!

* Μετακινούν την μεταβατική περίοδο από τα 5 χρόνια στα 3 χρόνια.

Παρά τα πιο πάνω, μετά από τις συναντήσεις με τα συγκεκριμένα κόμματα και τις σχετικές διαβεβαιώσεις που μας έδωσαν, πως θα ξαναμελετήσουν τα θέματα που θέσαμε επιτακτικά πριν την τελική ψήφιση, θεωρώ πως εξακολουθεί να υπάρχει ακόμη χρόνος για αναθεώρηση των πιο πάνω αποφάσεων, έστω με τροπολογίες στην Ολομέλεια της Βουλής.

Προσωπικά αν η τελική ψήφιση του Νομοσχεδίου δεν διορθώσει τα πιο πάνω, θεωρώ ότι την ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ για την όποια αναστάτωση θα ακολουθήσει στην Παιδεία τους επόμενους μήνες, θα φέρουν τα κόμματα ΔΗΣΥ, ΔΗΚΟ και ΔΗΠΑ, για τις αποφάσεις που έλαβαν, αγνοώντας τις εκπαιδευτικές οργανώσεις αλλά και το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας.

Αναμένουμε με αγωνία τις τελικές τους αποφάσεις, ευελπιστώντας ότι θα λάβουν υπόψη τις θέσεις μας έστω και τώρα, με στόχο να αποφευχθεί μια παρατεταμένη κρίση στην Παιδεία και να επανέλθει η εργασιακή ειρήνη».