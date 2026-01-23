Με μια μικρή γιορτή και έκθεση για το οικοσύστημα της Κύπρου και του πλανήτη υποδέχθηκαν το πρωί της Παρασκευής οι μαθητές του Γ’ Δημοτικού Σχολείου Λακατάμειας – Αγίου Γεωργίου τον Πρόεδρο και μέλη της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής, που βρέθηκαν επιτόπου για να εξετάσουν την κτηριακή κατάσταση του σχολείου κατόπιν επιστολής του Συνδέσμου Γονέων του σχολείου, το οποίο χτίστηκε στα μέσα της δεκαετίας του ’80 κι έκτοτε, όπως αναφέρθηκε, δεν έχει ανακαινισθεί.

Ο Σύνδεσμος έθεσε προς συζήτηση την κατάσταση στην αίθουσα πολλαπλής χρήσης – εκδηλώσεων στον ίδιο χώρο με τις αίθουσες διδασκαλίας, την ανάγκη για ανελκυστήρα, συντήρηση του κτηρίου, αντικατάσταση της περίφραξης προς το γραμμικό πάρκο, έργα στην αυλή του σχολείου και άλλα.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Παιδείας, Παύλος Μυλωνάς, σημείωσε ότι το κτήριο είναι παλιό και η αίθουσα εκδηλώσεων είναι στον ίδιο ουσιαστικά χώρο με την αίθουσα διδασκαλίας, και δεν μπορεί να γίνει γυμναστική ή κάποια άλλη δραστηριότητα όταν γίνεται μάθημα.

Ανέφερε επίσης ότι υπάρχει αριθμός παιδιών με κινητικές δυσκολίες αλλά όχι ανελκυστήρας ενώ το σχολείο έχει και πάνω όροφο. Γίνεται εξαιρετική δουλειά από τους δασκάλους, πρόσθεσε, καθώς ενημερώθηκαν ότι το σχολείο έχει βραβευθεί αρκετές φορές.

Οι Τεχνικές Υπηρεσίες, συνέχισε, ανέφεραν ότι δεν έχουν λάβει αίτημα για ασανσέρ στο σχολείο και η σχολική εφορία δήλωσε ότι θα υποβάλει. Κονδύλια υπάρχουν σύμφωνα με την σχολική εφορία, ανέφερε ο κ. Μυλωνάς λέγοντας ότι σε 15 ημέρες οι Τεχνικές Υπηρεσίες του ΥΠΑΝ θα τους στείλουν έκθεση, για το ποια έργα εγκρίθηκαν να γίνουν και πότε.

Η Πανίτσα Χατζηαράπη, Πρόεδρος του Συνδέσμου Γονέων, ανέφερε ότι εδώ και 3 χρόνια γραπτώς και προφορικώς προσπαθεί ώστε να γίνουν στο σχολείο εργασίες ανακαίνισης αφού κάτι τέτοιο δεν έχει γίνει από το 1986 που χτίστηκε. «Καταντήσαμε να παρακαλούμε να βρέξει μετά τις 13.05 γιατί όταν βρέχει εδώ γίνεται πλημμύρα. Αλλά και μετά τις βροχές ακολουθεί η υγρασία και ύστερα έρχονται οι αρρώστιες», ανέφερε.

Μέχρι τώρα, είπε, έχουν αποταθεί στη σχολική εφορία, γραπτά και προφορικά, ανταλλάσσουν επιστολές και έχει 3 χρόνια που, όπως ανέφερε, «μας κοροϊδεύου ότι θα κάνουν ανακαίνιση και τίποτε δεν κάνουν, Μόνο τον τελευταίο ένα – ενάμιση μήνα κάνουν κάτι ψευτοδουλειές, δηλαδή βάφουν για να ομορφύνει μόνο το σχολείο», ε΄πε.

Η ανακαίνιση που θα πρέπει να συμπεριλάβει τις ταράτσες και τις μονώσεις, πρόσθεσε, θα κοστίσει γύρω στις 400.000 ευρώ. Ερωτηθείσα είπε ότι έφτασαν στην Επιτροπή Παιδείας μετά τη διοργάνωση μιας εκδήλωσης στο σχολείο στις 17 του περασμένου Δεκέμβρη, στην οποία είχαν καλέσει το Δημαρχείο, την Επιτροπή Παιδείας, τη σχολική εφορία και άλλους φορείς για να τους περιγράψουν και να δουν από κοντά τα προβλήματα του σχολείου. Σ’ εκείνη την εκδήλωση, ανέφερε, την Επιτροπή Παιδείας εκπροσώπησε ο Βουλευτής Αλέκος Τρυφωνίδης με την μεσολάβηση του οποίου έγινε η σημερινή συνάντηση επιτόπου.

ΚΥΠΕ