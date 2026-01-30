Η παραβατικότητα, η έλλειψη αντικαταστατών εκπαιδευτικών, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου αλλά και δημοσιεύματα για πρόθεση Δήμου Λεμεσού να δημιουργήσει χώρους στάθμευσης εντός της Α’ και Β’ Αστικής Σχολής, απασχόλησαν συνάντηση της Ομοσπονδίας Συνδέσμων Γονέων Δημοτικών Σχολείων Λεμεσού, με αντιπροσωπεία της Επαρχιακής Επιτροπής της Π.Ο.Ε.Δ.

Όπως αναφέρει ανακοίνωση της Ομοσπονδία, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του θεσμικού διαλόγου που διατηρούν οι δύο πλευρές για τα ζητήματα της δημοτικής εκπαίδευσης και κατά τη διάρκεια της επαναβεβαιώθηκε η κοινή αντίληψη ότι η συνεργασία γονέων και εκπαιδευτικών αποτελεί βασικό πυλώνα για αντιμετώπιση των προκλήσεων της εκπαίδευσης.

Στη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν εκτενώς σημαντικά θέματα που απασχολούν τη δημοτική εκπαίδευση και επηρεάζουν άμεσα τη σχολική καθημερινότητα, όπως η έλλειψη αντικαταστατών εκπαιδευτικών και οι επιπτώσεις στην ομαλή λειτουργία των σχολείων, καθώς και πιθανοί τρόποι αντιμετώπισης του ζητήματος σε θεσμικό επίπεδο.

Παράλληλα, προστίθεται, συζητήθηκαν η αυξανόμενη παραβατικότητα και οι προκλήσεις που καλούνται να διαχειριστούν σχολικές μονάδες, εκπαιδευτικοί και οικογένειες, καθώς και το θέμα της αξιολόγησης του εκπαιδευτικού έργου.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στα πρόσφατα δημοσιεύματα, που κάνουν λόγο για πρόθεση, από πλευράς Δήμου Λεμεσού, δημιουργίας χώρων στάθμευσης εντός της Α’ και Β’ Αστικής Σχολής Λεμεσού. Οι δυο πλευρές, τονίζει η ανακοίνωση, εξέφρασαν ανησυχία για τα προβλήματα που ενδεχομένως να προκύψουν εντός των σχολικών μονάδων εάν τελικά προχωρήσει μια τέτοια απόφαση.

«Κοινός και αδιαπραγμάτευτος στόχος παραμένει η συνεχής αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης, η ενίσχυση της σχολικής κοινότητας και η διασφάλιση του καλύτερου δυνατού περιβάλλοντος μάθησης για τα παιδιά μας», προστίθεται.

Η Ομοσπονδία Συνδέσμων Γονέων Δημοτικών Σχολείων Λεμεσού εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες προς την Π.Ο.Ε.Δ. Λεμεσού για τον γόνιμο διάλογο και τη διάθεση συνεργασίας, επιβεβαιώνοντας τη βούλησή της για συνέχιση της επικοινωνίας και της κοινής προσπάθειας προς όφελος της δημόσιας εκπαίδευσης.

ΚΥΠΕ