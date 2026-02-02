Ένα μήνα μετά την ψήφιση των κανονισμών για το νέο σύστημα αξιολόγησης εκπαιδευτικών από την Ολομέλεια της Βουλής και μερικές βδομάδες μετά που η Επιτροπή Παρακολούθησης έπιασε δουλειά, το πολύκροτο ζήτημα συνεχίζει να απασχολεί.

Με επιστολή της προς την αρμόδια Υπουργό, Αθηνά Μιχαηλίδου, η πρόεδρος του Δημοκρατικού Συναγερμού, Αννίτα Δημητρίου, επαναφέρει το θέμα της αξιολόγησης εκπαιδευτικών και καλεί να μη χαθεί πολύτιμος χρόνος, εκφράζοντάς της τη θέση πως χωρίς καμία καθυστέρηση πρέπει να αρχίσει η διαβούλευση για αυτά που απορρέουν από το νέο σχέδιο στο πλαίσιο της Επιτροπής Παρακολούθησης. Ταυτόχρονα, η κ. Δημητρίου επισημαίνει πως οι όποιες διαφωνίες παρουσιάζονται, πρέπει να παραπέπονται στο θεσμικό διάλογο.

«Η στήριξη του νομοσχεδίου από πλευράς Δημοκρατικού Συναγερμού δεν ήταν εν λευκώ, αλλά στη βάση των δικών σας δεσμεύσεων και διαβεβαιώσεων. Αναμένουμε ότι θα ανταποκριθείτε πλήρως σε αυτές, ούτως ώστε να µην υπάρξει καµία ανατροπή και το Νέο Σχέδιο Αξιολόγησης να εφαρμοστεί κατά τρόπο συμµετοχικό, συναινετικό και παραγωγικό, εντός των οροσήµων που θα συμφωνηθούν στην Επιτροπή Παρακολούθησης», αναφέρει χαρακτηριστικά στην επιστολής της η Αννίτα Δημητρίου.

Από πλευράς της, η Αθηνά Μιχαηλίδου απάντησε στην κ. Δημητρίου, επίσης με επιστολή, στην οποία μεταξύ άλλων, της αναφέρει πως «η νομοθεσία εφαρμόζεται από τη στιγμή της ψήφισής της, χωρίς παρεκκλίσεις και καθυστερήσεις, με όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες να είναι σε εξέλιξη, σύμφωνα με τους Κανονισμούς και τις μεταβατικές διατάξεις που η Βουλή των Αντιπροσώπων έχει ψηφίσει».

Ταυτόχρονα, η υπουργός Παιδείας ενημερώνει την πρόεδρο του ΔΗΣΥ για διάφορα σημεία που προκύπτουν από το νέο σχέδιο, μεταξύ των οποίων και για τις θέσεις που δημιουργούνται μέσα από αυτό. Την ίδια ώρα, αναφέρεται και σε άλλα αιτήματα των εκπαιδευτικών οργανώσεων, σημειώνοντας πως αυτά εξετάζονται ξεχωριστά στη βάση των θεσμοθετημένων διαδικασιών, ενώ έχει ήδη πραγματοποιηθεί σειρά συναντήσεων με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις.

Αυτούσια η επιστολή της κ. Δημητρίου

«Έντιμη Κυρία Υπουργέ,

Όπως γνωρίζετε, ο Δημοκρατικός Συναγερμός είχε από καιρό αναγνωρίσει ότι ήταν απολύτως αναγκαίο ένα νέο σύστηµα αξιολόγησης των εκπαιδευτικών και του εκπαιδευτικού έργου, ως ένα ακόµη βήμα για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση και την αναβάθµιση της δηµόσιας παιδείας.

Παρά τις επιµέρους διαφωνίες και επιφυλάξεις µας, για τις οποίες καταθέσαµε τροπολογίες στη Βουλή των Αντιπροσώπων, βελτιώνοντας το νομοσχέδιο, στηρίξαµε την εν λόγω μεταρρύθμιση.

Κατανοούμε ότι η ψήφιση της συγκεκριµένης νομοθεσίας συνιστά απλώς το πρώτο βήμα µιας πορείας πολλών σταδίων µέχρι την πλήρη εφαρµογή της τον Σεπτέμβριο του 2028.

Δεν πρέπει να χαθεί πολύτιμος χρόνος. Απαιτείται, κατά την άποψή µας, χωρίς καμία καθυστέρηση η έναρξη της διαβούλευσης για όλα όσα απορρέουν από το Νέο Σχέδιο Αξιολόγησης, στο πλαίσιο της θεσµοθετηµένης Επιτροπής Παρακολούθησης, ενώ σε περίπτωση διαφωνιών να παραπέμπονται στον θεσμικό διάλογο.

Απαιτείται συνεπώς ένας συμφωνημένος οδικός χάρτης που να διασφαλίζει τη δίκαιη, αξιοκρατική και αποτελεσματική εφαρµογή της μεταρρύθμισης. Είμαι βέβαιη ότι αντιλαµβάνεστε πως το Νέο Σχέδιο επιβάλλει σοβαρές υποχρεώσεις άσκησης διοικητικών καθηκόντων και ως εκ τούτου είναι απαραίτητη η ουσιαστική στήριξη και στελέχωση της σχολικής µονάδας.

Τούτο θα πρέπει να αποτελεί βασικό µέρος του οδικού χάρτη, το οποίο θεωρούμε δεδομένο ότι θα αντικατοπτρίζεται στις προτάσεις σας για τον προϋπολογισμό του 2027.

Επισημαίνεται ότι αναμένουμε ο συμφωνημένος οδικός χάρτης να κατατεθεί στη Βουλή των Αντιπροσώπων µαζί µε τους Κανονισμούς για τα αναλυτικά κριτήρια του κάθε πυλώνα αξιολόγησης. Όπως έχετε ήδη δεσμευτεί οι εν λόγω Κανονισμοί θα κατατεθούν στη Βουλή την πρώτη εβδομάδα του Μαρτίου 2026.

Κυρία Υπουργέ,

Γνωρίζαμε ότι για την εφαρµογή του Νέου Σχέδιου Αξιολόγησης υπολείπονται πολιτικές αποφάσεις, κυρίως σε ότι αφορά τη στελέχωση και την ουσιαστική στήριξη της σχολικής µονάδας σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης.

Η στήριξη του νομοσχεδίου από πλευράς Δημοκρατικού Συναγερμού δεν ήταν εν λευκώ, αλλά στη βάση των δικών σας δεσμεύσεων και διαβεβαιώσεων. Αναμένουμε ότι θα ανταποκριθείτε πλήρως σε αυτές, ούτως ώστε να µην υπάρξει καµία ανατροπή και το Νέο Σχέδιο Αξιολόγησης να εφαρμοστεί κατά τρόπο συμµετοχικό, συναινετικό και παραγωγικό, εντός των οροσήµων που θα συμφωνηθούν στην Επιτροπή Παρακολούθησης.

Αννίτα Δημητρίου

Πρόεδρος Δημοκρατικού Συναγερμού»

Η απάντηση της κ. Μιχαηλίδου

«Κυρία Αννίτα Δημητρίου

Πρόεδρο Δημοκρατικού Συναγερμού,

Αναφέρομαι στη σχετική επιστολή σας, με ημερομηνία 27 Ιανουαρίου 2026, και σας πληροφορώ ότι η Κυβέρνηση ετοίμασε το υπό αναφορά νομοσχέδιο, καθορίζοντας το περιεχόμενο, το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής και τις μεταβατικές του διατάξεις. Το νέο σύστημα αξιολόγησης δεν προέκυψε αποσπασματικά ούτε αιφνιδιαστικά, αλλά ως αποτέλεσμα συστηματικής εργασίας, θεσμικής ευθύνης και συγκεκριμένου σχεδιασμού, ενταγμένου στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με σαφή ορόσημα και δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα για τη χώρα. Η Κυβέρνηση έθεσε τη μεταρρύθμιση αυτή ως προτεραιότητα, ακριβώς επειδή αναγνωρίζει τόσο τη σημασία της για την ποιότητα της δημόσιας εκπαίδευσης όσο και το θεσμικό και ευρωπαϊκό πλαίσιο στο οποίο οφείλει να ανταποκριθεί.

Η νομοθεσία εφαρμόζεται από τη στιγμή της ψήφισής της, χωρίς παρεκκλίσεις και καθυστερήσεις, με όλες τις προβλεπόμενες ενέργειες να είναι σε εξέλιξη, σύμφωνα με τους Κανονισμούς και τις μεταβατικές διατάξεις που η Βουλή των Αντιπροσώπων έχει ψηφίσει. Η σύσταση της Επιτροπής Παρακολούθησης, η οριστικοποίηση των κριτηρίων αξιολόγησης, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων, όπως και η σταδιακή εφαρμογή των επιμέρους φάσεων του συστήματος, αποδεικνύουν στην πράξη τη βούλησή μας για εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου, με μεθοδικότητα και συνέπεια.

Παράλληλα, οι πρόνοιες που αφορούν το ανθρώπινο δυναμικό, τις νέες θέσεις, τις μειώσεις διδακτικού χρόνου και το δημοσιονομικό κόστος ενσωματώθηκαν από την αρχή στον συνολικό σχεδιασμό, εγκρίθηκαν από το Υπουργικό Συμβούλιο και αξιολογήθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών πριν την κατάθεση του νομοσχεδίου στη Βουλή. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει ότι η μεταρρύθμιση δεν αποτελεί μια θεωρητική άσκηση, αλλά μια κοστολογημένη και ρεαλιστική πολιτική επιλογή, με σεβασμό τόσο στους εκπαιδευτικούς όσο και στους φορολογούμενους πολίτες.

Για πληρέστερη ενημέρωσή σας, σημειώνεται ότι έχουν ενσωματωθεί και προχωρούν σε υλοποίηση στο σχέδιο αξιολόγησης τα ακόλουθα:

Δημιουργία 55 νέων θέσεων επιθεωρητών

Δημιουργία 540 θέσεων Ανώτερου Εκπαιδευτικού

Μείωση μίας διδακτικής περιόδου σε κάθε νεοεισερχόμενο εκπαιδευτικό και δύο διδακτικών περιόδων σε κάθε μέντορα (σε περίπτωση που ένας μέντορας αναλάβει δύο νεοεισερχόμενους, ο χρόνος του θα μειώνεται κατά τρεις διδακτικές περιόδους)

Μείωση μίας διδακτικής περιόδου σε όλα τα σχολεία όπου υπηρετεί μόνο ένας Βοηθός Διευθυντής Α, ο οποίος ασκεί παράλληλα και καθήκοντα υπεύθυνου τομέα, για ενίσχυση των καθηκόντων του ως παιδαγωγικού συμβούλου

Μείωση μίας διδακτικής περιόδου σε όλα τα σχολεία όπου δεν υπάρχει Βοηθός Διευθυντής Α΄, για να ασκείται ο ρόλος του παιδαγωγικού συμβούλου από Βοηθό Διευθυντή ή άλλο έμπειρο εκπαιδευτικό

Μείωση διδακτικών περιόδων σε όλους τους διευθυντές που έχουν διδακτικά καθήκοντα, για την ουσιαστικότερη συμμετοχή τους στην αξιολόγηση των εκπαιδευτικών του σχολείου τους.

Ανεξάρτητα από το σχέδιο αξιολόγησης, όπως γνωρίζετε, οι εκπαιδευτικές οργανώσεις θέτουν και άλλα αιτήματα για δημιουργία θέσεων ή και μείωση ωρών (που απαιτούν συνεπακόλουθα νέες θέσεις), τα οποία αποτελούν διαχρονικά αιτήματά τους και δεν έχουν ικανοποιηθεί ποτέ μέχρι σήμερα. Όπως έχω ήδη δηλώσει και δημόσια αλλά και σε επιστολές προς τις εκπαιδευτικές οργανώσεις, παραμένουμε θετικοί στην ικανοποίηση άλλων πάγιων αιτημάτων, τα οποία δεν σχετίζονται με το νέο σύστημα αξιολόγησης κατ’ ανάγκη. Τα αιτήματα αυτά εξετάζονται ξεχωριστά στη βάση των θεσμοθετημένων διαδικασιών, ενώ έχει ήδη πραγματοποιηθεί σειρά συναντήσεων με τις εκπαιδευτικές οργανώσεις. Κριτήριό μας στη λήψη αποφάσεων αποτελούν πάντοτε οι δημοσιονομικές δυνατότητες του κράτους.

Καταληκτικά, σας διαβεβαιώνουμε ότι παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στην υλοποίηση μιας κομβικής μεταρρύθμισης που η χώρα όφειλε εδώ και χρόνια να είχε υλοποιήσει. Με θεσμική σοβαρότητα, με πολιτική ευθύνη και με πλήρη επίγνωση των διαδικασιών, συνεχίζουμε την εφαρμογή του νέου συστήματος αξιολόγησης, χωρίς εκπτώσεις και παλινωδίες, έχοντας ως μοναδικό γνώμονα τη βελτίωση του δημόσιου σχολείου και το καλώς νοούμενο συμφέρον των μαθητών και της κοινωνίας συνολικά. Προσβλέπουμε και ελπίζουμε στην ουσιαστική και ωφέλιμη συμβολή όλων των πολιτικών δυνάμεων στην προσπάθεια που καταβάλλεται για την περαιτέρω αναβάθμιση του εκπαιδευτικού μας συστήματος.

Παραμένω στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε επιπρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση.

Δρ Αθηνά Μιχαηλίδου

Υπουργός»