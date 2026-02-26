Το τεταμένο κλίμα που επικρατεί το τελευταίο διάστημα στον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου (ΟΝΕΚ), το οποίο οδήγησε και στην πρόσφατη παραίτηση μελών του διοικητικού του συμβουλίου, διαφάνηκε και χθες, στο πλαίσιο της συζήτησης του προϋπολογισμού του ενώπιον της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής.

Η διάσταση απόψεων Οργανισμού και συντεχνιών για συγκεκριμένα άρθρα του προϋπολογισμού εξακολουθούν να υπάρχουν, μεταξύ των οποίων και αυτό που αφορά στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

Πέραν όμως αυτών των ζητημάτων, όσον αφορά στον προϋπολογισμό, η πρόεδρος του ΟΝΕΚ, Κωνσταντίνα Αχιλλέως, αναφέρθηκε ότι δεν υπάρχει συμβούλιο για να ληφθούν αποφάσεις, ωστόσο ζήτησε όπως εγκριθεί ο προϋπολογισμός.

Στην Επιτροπή Παιδείας απεστάλη και σημείωμα από τον γενικό διευθυντή του Υπουργείου Παιδείας, Μάριο Παναγίδη, ο οποίος αναφορικά με τον προϋπολογισμό του ΟΝΕΚ σημειώνει τα εξής: «Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατόν να πραγματοποιηθεί εγκαίρως η απαραίτητη διαβούλευση, δεδομένων των πρόσφατων εξελίξεων σχετικά με το διοικητικό συμβούλιο του ΟΝΕΚ, το Υπουργείο εισηγείται όπως εγκριθεί ο προϋπολογισμός του ΟΝΕΚ για το 2026, με δέσμευση των κονδυλίων που αφορούν σε νέες θέσεις εργασίας και στην ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, τα οποία θα αποδεσμευτούν, αφού ληφθούν οι σχετικές αποφάσεις και κατόπιν έγκρισης της Βουλής των Αντιπροσώπων».

Η αναπληρώτρια εκτελεστική διευθύντρια του ΟΝΕΚ, Μαρία Μιλτιάδου, αναφερόμενη στην εισήγηση για δέσμευση θέσεων εργασίας, εστίασε στη θέση για το λογιστήριο, τονίζοντας πως δέσμευσή τους θα προσθέσει ακόμα περισσότερα προβλήματα στα ήδη συσσωρευμένα που υπάρχουν.

Η Επιτροπή Παιδείας αποφάσισε όπως προωθήσει το θέμα στην Ολομέλεια της Βουλής.