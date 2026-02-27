Το Υπουργείο Παιδείας επαναφέρει δυναμικά το “Γνωρίζω, Δεν Ξεχνώ και Αγωνίζομαι”, από την προσχολική ηλικία, καθώς αξιολογεί ως σημαντικό τα παιδιά που δεν είχαν την ευκαιρία να ζήσουν στα κατεχόμενα εδάφη της Κύπρου να τα γνωρίσουν μέσω των εκπαιδευτικών και να ζήσουν με τα μάτια της ψυχής τους και να βιώσουν τα γεγονότα μέσα από ιστορίες προσφύγων, είπε η Υπουργός Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας Αθηνά Μιχαηλίδου στο συνέδριο με θέμα: «Ανασήκωσε την πλάτη κι απόσεισέ τους Πενταδάκτυλέ μου».

Σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου του Υπουργείου Παιδείας το συνέδριο πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή, 27 Φεβρουαρίου στην αίθουσα εκδηλώσεων του Λυκείου Κύκκου Α΄.

Απευθυνόμενη στους μαθητές η κ. Μιχαηλίδου είπε ότι “είναι σημαντικό εσείς και κάθε παιδί να γνωρίσετε αυτό το κομμάτι της σύγχρονης ιστορίας της πατρίδας μας και είναι ακόμη πιο σημαντικό να κατανοήσετε πόσο πολύτιμη είναι η συνείδηση του Δεν Ξεχνώ και Αγωνίζομαι”.

Μεταξύ άλλων είπε ότι ο Πενταδάκτυλος αποτελεί ορόσημο ιστορικής μνήμης και διεκδίκησης, που αδιαπραγμάτευτα είναι η γεωγραφική αφετηρία της μνήμης “που έχουμε χρέος να κρατήσουμε αλώβητη, αλλά ταυτόχρονα και το σύμβολο της διεκδίκησης για την απελευθέρωση της πατρίδας μας”.

Περαιτέρω η Υπουργός Παιδείας είπε ότι το Υπουργείο θεωρεί ότι η ιστορική μνήμη δεν αποτελεί απλά ένα εκπαιδευτικό κεφάλαιο, αλλά αξιολογείται ως θεμέλιο διαμόρφωσης συνειδητών και υπεύθυνων πολιτών.

Επισημαίνοντας ότι η καλλιέργεια ιστορικής συνείδησης είναι υποχρέωση της πολιτείας και γι’ αυτό αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα, ανέφερε πως στο πλαίσιο αυτό, η ενίσχυση της ιστορικής γνώσης, της κριτικής σκέψης και της ενεργού πολιτότητας είναι αναπόσπαστα στοιχεία της εκπαιδευτικής πολιτικής.

Ακολούθως η κ. Μιχαηλίδου αναφέρθηκε στα προσωπικά της βιώματα.

Επισημαίνοντας ότι η Ιστορία δεν είναι γενικές γνώσεις αλλά η ταυτότητά μας, μέσα από τους αιώνες έως σήμερα και μας παρέχει το προνόμιο να αναγνωρίζουμε πόσο σημαντικό είναι να διεκδικείς, ακόμα και όταν ο στόχος φαίνεται αδύνατος, ανέλυσε ότι η διεκδίκηση είναι πράξη ευθύνης και στάση ζωής.

Διεκδικώ σημαίνει απαιτώ δικαιοσύνη. Απαιτώ ελευθερία. Απαιτώ αξιοπρέπεια. Διεκδικώ σημαίνει θέτω εαυτόν σε ετοιμότητα, συνέχισε, σημειώνοντας ότι ο ρόλος της Παιδείας είναι να δίνει στους μαθητές τις συνθήκες και τα εργαλεία για να αναπτύξουν κριτική σκέψη, να δομούν επιχειρήματα, να διαμορφώνουν άποψη.

