Η φετινή περίοδος ωοτοκίας των θαλάσσιων χελωνών ανέδειξε για ακόμη μια χρονιά την επιτυχία του καθεστώτος προστασίας τους στις Βρετανικές Βάσεις, με την καταγραφή συνολικά 224 φωλιών σε παραλίες εντός των ΒΒ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των Βρετανικών Βάσεων, το επίτευγμα αυτό, που σημειώθηκε μεταξύ Μαΐου και Οκτωβρίου, αντικατοπτρίζει περισσότερα από είκοσι χρόνια συστηματικής και επιστημονικά καθοδηγούμενης προστασίας των απειλούμενων ειδών πράσινης χελώνας (Chelonia mydas) και καρέτα-καρέτα (Caretta caretta).

Οι Βρετανικές Βάσεις εφαρμόζουν αυστηρό καθεστώς «ελάχιστης παρέμβασης», με στόχο τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και τον περιορισμό της ανθρώπινης δραστηριότητας, σύμφωνα με τον Νόμο περί Προστασίας της Φύσης και Άγριας Ζωής και την Ευρωπαϊκή Οδηγία των Οικοτόπων.

Οι παραβάτες αντιμετωπίζουν πρόστιμα έως €17.000 και ποινές φυλάκισης μέχρι τριών ετών για κάθε είδους επέμβαση ή ζημιά σε φωλιές ή χελώνες.

Καθημερινές περιπολίες, χρήση προστατευτικών αλουμινένιων κλουβιών για αποτροπή θηρευτών και αυστηροί κανονισμοί για τη δραστηριότητα στις παραλίες αποτελούν τη βάση του προγράμματος προστασίας, το οποίο συμβάλλει σημαντικά στην αύξηση των φωλιών.

Η Ανώτερη Λειτουργός Περιβάλλοντος των ΒΒ, Αλεξία Περδίου, ανέφερε ότι η προστασία των χελωνών είναι μια μακροχρόνια προσπάθεια που απαιτεί περίπου δύο δεκαετίες για να αποδώσει καρπούς, καθώς αυτός είναι ο χρόνος που χρειάζονται τα χελωνάκια για να ενηλικιωθούν και να επιστρέψουν για ωοτοκία στις ίδιες παραλίες.

«Αυτό που βλέπουμε σήμερα είναι το αποτέλεσμα συνεπών, επιστημονικά τεκμηριωμένων μέτρων προστασίας που ξεκίνησαν πριν από περισσότερα από είκοσι χρόνια», υπογράμμισε η κ. Περδίου.

Στην επιτυχία του προγράμματος συμβάλλουν ενεργά Βρετανοί και Κύπριοι εθελοντές, σε συνεργασία με τη ΜΚΟ Terra Cypria, η οποία συντονίζει τις περιπολίες στην παραλία του Lady’s Mile.

Η κ. Περδίου τόνισε ακόμη ότι η συμμετοχή των εθελοντών είναι καθοριστική για την αποτελεσματικότητα των μέτρων προστασίας, τα οποία γίνονται πραγματικά επιτυχή μόνο όταν αγκαλιάζονται από την τοπική κοινωνία.

Καθώς η φετινή περίοδος ωοτοκίας φτάνει στο τέλος της, οι Βρετανικές Βάσεις επαναβεβαιώνουν τη δέσμευσή τους να διαφυλάξουν έναν από τους σημαντικότερους βιότοπους ωοτοκίας χελωνών της Μεσογείου, εξασφαλίζοντας ότι οι μελλοντικές γενιές θα συνεχίσουν να επιστρέφουν στις προστατευμένες αυτές ακτές.