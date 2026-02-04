Ο Νησόγλαρος είναι ένα από τα πιο σπάνια και εμβληματικά θαλασσοπούλια της Μεσογείου.

Σύμφωνα με τον οργανισμό BirdLife Cyprus, το 2025, το νέο Διεθνές Σχέδιο Δράσης για το είδος, που προετοιμάστηκε από το BirdLife International και το BirdLife στην Πορτογαλία (SPEA – Sociedade Portuguesa para o Estudo das Aves), υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, σηματοδοτώντας ένα καθοριστικό ορόσημο για την προστασία του, βασισμένο στα πιο πρόσφατα και αξιόπιστα επιστημονικά δεδομένα.

Το Σχέδιο συγκεντρώνει στοιχεία από 15 χώρες, περιλαμβανομένης της Κύπρου, αποτυπώνοντας με ακρίβεια τις περιοχές εξάπλωσης του Νησόγλαρου, τις πιέσεις που αντιμετωπίζει και θέτοντας σαφείς και στοχευμένες προτεραιότητες για τη διατήρηση του είδους. Μία από αυτές τις προτεραιότητες βρίσκεται και στην Κύπρο.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωση του ο οργανισμός, το βορειοανατολικό άκρο της χερσονήσου της Καρπασίας, οι βραχώδεις νησίδες των Κλειδών φιλοξενούν τη μοναδική αναπαραγωγική αποικία Νησόγλαρων στο νησί, έναν τόπο ζωτικής σημασίας όχι μόνο για τα θαλασσοπούλια της Κύπρου, αλλά και για τη διατήρηση του είδους σε ολόκληρη τη Μεσόγειο.

«Από το 2007, συλλέγουμε συστηματικά δεδομένα από τις Κλείδες, σε συνεργασία με τον τουρκοκυπριακό οργανισμό Kuşkor, συμβάλλοντας ουσιαστικά στη γνώση για την κατάσταση του είδους. Παρότι εξακολουθούν να καταγράφονται ενεργές φωλιές και νεαρά πουλιά, οι μακροχρόνιες τάσεις δείχνουν μείωση των πληθυσμών, καθιστώντας την προστασία της αποικίας πιο επιτακτική από ποτέ» υποστηρίζει το BirdLife Cyprus.

Όσον αφορά το νέο Διεθνές Σχέδιο Δράσης, αυτό μετατρέπει τη συλλογική επιστημονική γνώση σε συντονισμένη και στοχευμένη δράση, λέει ο οργανισμός. «Για την Κύπρο, αποτελεί ένα κρίσιμο εργαλείο για τη διασφάλιση του μέλλοντος του Νησόγλαρου στις Κλείδες, όπου βρίσκεται η ανατολικότερη αναπαραγωγική αποικία του είδους στον κόσμο» καταλήγει η ανακοίνωση.