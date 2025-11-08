Η Χριστιάνα Ερωτοκρίτου είναι από τις πιο αξιόλογες και σοβαρές παρουσίες στη Βουλή και την πολιτική γενικότερα. Μάχιμη δικηγόρος από το 1997, εξελέγη βουλευτής το 2016 και σε λίγους μήνες κλείνει η δεύτερη θητεία της. Αναπληρώτρια Πρόεδρος του ΔΗΚΟ από το 2018 και Πρόεδρος της Επιτροπής Οικονομικών της Βουλής από το 2020.

Μαζί, στο LegalMatters συζητήσαμε την πορεία της στη δικηγορία, την εμπειρία της στην πολιτική και την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα με επίκεντρο τις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου 2026.

Δείτε ολόκληρη τη συνέντευξη: