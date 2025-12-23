Η Σάβια Ορφανίδου φιλοξενήθηκε στο podcast του like.com, «Winter@LIKE», με τον Χαράλαμπο Χειμώνα.

Μεταξύ άλλων, η βουλευτής και αντιπρόεδρος του ΔΗΣΥ ρωτήθηκε για τις πολιτικές εξελίξεις και την απόφαση του Φειδία Παναγιώτου, του Χριστόφορου Τορναρίτη και του Οδυσσέα Μιχαηλίδη να ιδρύσουν το δικό τους κόμμα.

«Όλοι κατηγορούν τα κόμματα και λένε ότι είναι τα κύτταρα καρκίνου της δημοκρατίας […], αλλά όλοι τελικά κάνουν από ένα κόμμα. Δεν είναι παράξενο αυτό; […] Όλοι, στο τέλος της ημέρας, κάνουν κόμμα για να κατέβουν στις βουλευτικές εκλογές, να μπουν στη Βουλή και να γίνουν βολευτές, κατά τη δική τους άποψη», είπε, μεταξύ άλλων, η Σάβια Ορφανίδου.

Δείτε στο παρακάτω βίντεο όσα ειπώθηκαν: