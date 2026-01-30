Η στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν αποτελεί πλέον θεωρητική συζήτηση αλλά «αδιαμφισβήτητη ανάγκη», αναφέρει στο philenews podcast ο ευρωβουλευτής του ΔΗΚΟ και της Πολιτικής Συμμαχίας Σοσιαλιστών και Δημοκρατών (S&D) Κώστας Μαυρίδης.

Προσθέτει ότι το ζήτημα έγινε πιο επιτακτικό μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, ενώ παραδέχεται ότι «τα πράγματα έγιναν πάρα πολύ πιο δύσκολα» λόγω της εξάρτησης της Ευρώπης από τις Ηνωμένες Πολιτείες, ιδίως στον τομέα της άμυνας.

Στη συζήτηση για την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, ο Κώστας Μαυρίδης επισημαίνει ότι η Κύπρος μπορεί, μέσα από τον καθορισμό της ατζέντας και τον συντονισμό των ευρωπαϊκών οργάνων, να επηρεάσει ουσιαστικά τις εξελίξεις. Μεταξύ άλλων, προτείνει τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού κέντρου διαχείρισης κρίσεων στο νησί: «εδώ έχουμε μεταναστευτικές ροές, έχουμε κλιματική αλλαγή, πυρκαγιές, γεωπολιτικές αναταράξεις στην περιοχή μας», λέει, υποστηρίζοντας ότι όλα αυτά «απαιτούν ένα Ευρωπαϊκό περιφερειακό κέντρο».

Ακούστε εδώ ολόκληρη τη συζήτηση με τον κ. Μαυρίδη: