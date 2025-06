Στις προσπάθειες που καταβάλλει ο Δήμος Αραδίππου ώστε να καταστεί κλιματικά ουδέτερος, αναφέρεται, μεταξύ άλλων, σε συνέντευξή του στον «Φ», ο δήμαρχος, Χριστόδουλος Πάρτου, ο οποίος υπογραμμίζει πως πέραν από την ενεργειακή απόδοση των δημοτικών κτηρίων, αποφασίστηκαν και δράσεις για την ορθολογική διαχείριση του νερού.

Ο διευρυμένος δήμος έγινε πρόσφατα ένας από τους ελάχιστους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ο πρώτος παγκύπρια, που έχει καταφέρει να καλύψει τις ενεργειακές του ανάγκες μέσω ενός μεγάλου φωτοβολταϊκού πάρκου που τέθηκε σε λειτουργία τον περασμένο Μάιο.

Ο κ. Πάρτου σημειώνει, ακόμη, πως υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για επενδύσεις στην Αραδίππου και πως συνεχίζεται η μεγάλη ζήτηση για οικιστικές μονάδες στον δήμο, που είναι ένας από τους μεγαλύτερους σε έκταση. «Αγκάθι» για την περιοχή αποτελεί η Κόσιη και οι μονάδες βαριάς βιομηχανίας που προγραμματίζονται. Γι’ αυτόν τον λόγο, όπως εξηγεί, συνεχίζονται οι προσπάθειες για αποχαρακτηρισμό της περιοχής. Στον διευρυμένο δήμο τρέχουν αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με τον κ. Πάρτου, έργα εκατομμυρίων, ενώ προγραμματίζεται σειρά άλλων, όπως το δεύτερο δημοτικό φωτοβολταϊκό πάρκο και το μεγάλο δημοτικό πάρκο στην περιοχή Κοφινάρκα.

Είστε ένας από τους δήμους που καταβάλλει σοβαρές προσπάθειες για να καταστεί κλιματικά ουδέτερος. Ποιες δράσεις δρομολογήσατε για να πετύχετε αυτόν τον στόχο;

Η πορεία προς την κλιματική ουδετερότητα αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους που θέσαμε ως Δημοτική Αρχή. Δίνουμε μεγάλη βαρύτητα στην ανάπτυξη πρασίνου, την ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημοτικών μας κτηρίων και την ορθολογική διαχείριση του νερού. Ήδη χρησιμοποιούμε νερό τριτοβάθμιας επεξεργασίας για το πότισμα πρασίνου, κάτι που μειώνει αισθητά την κατανάλωση πόσιμου νερού, αλλά και το κόστος του δήμου. Βήμα-βήμα, μετατρέπουμε την Αραδίππου σ’ έναν δήμο που σέβεται το περιβάλλον και στηρίζει έμπρακτα με έργα τις βασικές αρχές ανθεκτικότητας και προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή.

Πριν από λίγες ημέρες συμμετείχα στο 4ο Forum for the Mission on Adaptation to Climate Change στο Βρότσλαβ της Πολωνίας. Την έναρξη του συνεδρίου πραγματοποίησε ο Ευρωπαίος Επίτροπος για την Κλιματική Δράση, Wopke Hoekstra, με τον οποίο είχα μια σύντομη συνομιλία και δώσαμε ραντεβού στην Κύπρο. Το μήνυμα για την ανάγκη άμεσης προσαρμογής των πόλεων στις προκλήσεις της κλιματικής κρίσης είναι πολύ δυνατό και η Ευρωπαϊκή Ένωση ενθαρρύνει τις τοπικές αρχές να εφαρμόσουν βιώσιμες λύσεις με βάση τη φύση.

Ποια είναι τα πρώτα αποτελέσματα από τη λειτουργία του δημοτικού φωτοβολταϊκού πάρκου και σε ποιο στάδιο βρίσκεται η δημιουργία του δεύτερου;

Το πρώτο φωτοβολταϊκό πάρκο ξεκίνησε ήδη τη λειτουργία του από την 1η Μαΐου. Σχεδιάζουμε την επίσημη τελετή εγκαινίων, καθώς αποτελεί ένα έργο-ορόσημο για τον δήμο. Παράλληλα, βρισκόμαστε στο τελικό στάδιο για την υλοποίηση του δεύτερου πάρκου, ισχύος 3,61 MW, καθώς έχουμε εξασφαλίσει όλες τις απαραίτητες άδειες. Το σχέδιο είναι έτοιμο και είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε.

Εδώ και αρκετό καιρό έχετε ξεκινήσει μια προσπάθεια ώστε να επιτευχθεί ο αποχαρακτηρισμός της Κόσιης από Βιομηχανική Περιοχή Κατηγορίας Α΄, με αφορμή την πρόθεση δημιουργίας εργοστασίου πυρόλυσης. Πού βρίσκονται αυτές οι προσπάθειες;

Έχουμε κινηθεί από κοινού με τους επηρεαζόμενους Δήμους, τις κοινότητες και τον Επαρχιακό Οργανισμό Αυτοδιοίκησης Λάρνακας (ΕΟΑΛ). Στείλαμε επιστολή στον υπουργό Εσωτερικών, με σαφές αίτημα να επανεξεταστεί το καθεστώς της ζώνης στην Κόσιη. Περιμένουμε μια θετική ανταπόκριση. Δεν μπορούμε να δεχτούμε βαριές βιομηχανίες δίπλα σε οικιστικές περιοχές. Η υγεία και η ποιότητα ζωής των πολιτών μας είναι αδιαπραγμάτευτη.

Αναπτύξεις αλλά όχι σε βάρος της ποιότητας ζωής των δημοτών

Μία από τις προεκλογικές σας δεσμεύσεις ήταν να δοθούν κίνητρα, ώστε να προσελκύσει η Αραδίππου επενδύσεις. Υπάρχει ενδιαφέρον;

Υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για επενδύσεις στην Αραδίππου. Δεν κρύβω πως είμαστε ανοικτοί σε προτάσεις, θέλουμε τις αναπτύξεις. Όμως, παράλληλα, θέλουμε να διαφυλάξουμε την ποιότητα ζωής που προσφέρουμε στους δημότες μας. Δεν κυνηγάμε απλώς την ανάπτυξη, επιδιώκουμε την ισορροπημένη ανάπτυξη. Όλες οι προτάσεις εξετάζονται προσεκτικά.

Παραμένει σε τόσο υψηλά επίπεδα η ζήτηση για οικιστικές μονάδες στην Αραδίππου; Μέχρι πρότινος είχε τον δεύτερο υψηλότερο ρυθμό ανάπτυξης της Κύπρου.

Η ανάπτυξη συνεχίζεται με γοργούς ρυθμούς. Η Λάρνακα επεκτείνεται και η Αραδίππου βρίσκεται στο επίκεντρο. Διατηρούμε καλές τιμές στην οικιστική αγορά, δίνουμε κίνητρα στους δημότες και έχουμε πρόνοιες για χαμηλό ύψος ανοικοδόμησης. Δεν θέλουμε ουρανοξύστες, αλλά πόλη με ανθρώπινη κλίμακα. Το παραλιακό μέτωπο της Λάρνακας θα προσελκύσει επενδυτές υψηλών απαιτήσεων, ενώ στο εσωτερικό αναπτυσσόμαστε με οικογενειακό χαρακτήρα.

Ποια έργα υλοποιούνται και ποια προγραμματίζονται στον Δήμο Αραδίππου και τα δημοτικά του διαμερίσματα;

Από τον Ιούνιο του 2024 που ανέλαβα καθήκοντα δημάρχου έχουμε προχωρήσει σε έργα αξίας σχεδόν €5 εκατ. Σε λίγες ημέρες υπογράφουμε ακόμη μία σύμβαση, ύψους €250.000 για νέα οδικά έργα. Παράλληλα, χρηματοδοτούμε οι ίδιοι τον μεγάλο μας στόχο στις δενδροφυτεύσεις.

Από εκεί και πέρα, έχουμε τρία ώριμα και έτοιμα προς υλοποίηση έργα, συνολικού κόστους €7 εκατ. Πρόκειται το δεύτερο φωτοβολταϊκό πάρκο, την ανάπλαση της πλατείας Αγίου Μάμαντος στους Τρούλλους και την ολοκλήρωση της Γειτονιάς Πολιτισμού, ένα έργο που περιλαμβάνει Δημόσια Πινακοθήκη σε διατηρητέο κτήριο και νέα οικοδομή με πολυχώρο και αναψυκτήριο.

Επιπλέον, ολοκληρώνουμε τους φακέλους για άλλα δύο έργα: Την ανακατασκευή του κοινοτικού γηπέδου στους Τρούλλους (€400.000) και τη δημιουργία του μεγαλύτερου δημοτικού πάρκου στην περιοχή Κοφινάρκα (€5,5 εκατ.). Έπεται συνέχεια με τον εξωραϊσμό του περιβάλλοντος χώρου του Αγίου Αντωνίου στα Κελλιά, την κατασκευή του περιφερειακού γηπέδου Α΄ κατηγορίας σε συνεργασία με τον ΚΟΑ και τη δεύτερη φάση ανάπλασης του ιστορικού πυρήνα της Αραδίππου. Συνεργαζόμαστε στενά με τα Υπουργεία και αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμο ευρωπαϊκό κονδύλι.

Υπάρχουν πλάνα για αναβάθμιση της βιομηχανικής περιοχής και των βιοτεχνικών ζωνών;

Στην Αραδίππου υπάρχουν πέντε βιομηχανικές και βιοτεχνικές ζώνες. Έχουμε ήδη κάνει την απαραίτητη καταγραφή των αναγκών και σε συνεργασία με το υπουργείο Εμπορίου σχεδιάζουμε τις αναβαθμίσεις που απαιτούνται: Φωταγώγηση, πεζοδρόμηση και δενδροφύτευση. Θέλουμε αυτές οι περιοχές να γίνουν πιο λειτουργικές, ασφαλείς και ανθρώπινες.

Η συνένωση με Τρούλλους και Κελλιά

Έχει περάσει σχεδόν ένας χρόνος από τη λειτουργία του διευρυμένου Δήμου Αραδίππου. Ποια προβλήματα κληθήκατε ν’ αντιμετωπίσετε από τη συνένωση με τους Τρούλλους και τα Κελλιά;

Υπήρχε καλή συνεργασία από πριν, όμως δεν κρύβω ότι οι ρυθμοί ανάπτυξης στους Τρούλλους και στα Κελιά ήταν διαφορετικοί. Παρ’ όλα αυτά, σήμερα έχουμε ήδη δρομολογημένα έργα εκατομμυρίων ευρώ και στα δύο αυτά δημοτικά διαμερίσματα. Υπάρχει πνεύμα συνεργασίας, κατανόηση και κοινή θέληση να προχωρήσουμε μπροστά. Η μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ήταν και είναι μια μεγάλη πρόκληση. Μας έφερε προθεσμίες και αρμοδιότητες που κανείς δεν ήταν απόλυτα προετοιμασμένος να διαχειριστεί. Όμως, με καθημερινή δουλειά, προχωρούμε δυναμικά.