Πυρκαγιά στην τοποθεσία «Ροχάρκα της κοινότητας Αγίας Άννας της επαρχίας Λάρνακας εκδηλώθηκε σήμερα στις 18:40.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Τμήματος Δασών, η επέμβαση των δυνάμεων πυρόσβεσης του ήταν άμεση, με αποτέλεσμα η πυρκαγιά να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο στις 19:20, αφού έκαψε μικρή έκταση με χαμηλή άγρια βλάστηση.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς επιχείρησαν 22 άτομα του Τμήματος Δασών με έξι πυροσβεστικά οχήματα και ένα πυροσβεστικό όχημα με τέσσερα άτομα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς διερευνώνται.