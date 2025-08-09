Τα μηνύματα είχαν ήδη δοθεί το 2024 και πλέον, με την τουριστική σεζόν να είναι ήδη στο απόγειο της, επιβεβαιώνεται οριστικά και το 2025 πως η Πολωνία αποτελεί μακράν την δεύτερη κυριότερη πηγή τουριστικού ρεύματος μετά το Ηνωμένο Βασίλειο για την Πάφο.

Τα επίσημα στοιχεία των αφίξεων, πτήσεων από αεροδρόμια της χώρας και κρατήσεων, καταδεικνύουν ότι η κεντροευρωπαική αυτή χώρα συνεχίζει από εκεί που έμεινε το 2024, με τους μισούς Πολωνούς επισκέπτες που αφικνούνται στην Κύπρο για διακοπές να διαμένουν στην Πάφο.

Η αεροπορική σύνδεση της Πάφου με την Πολωνία είναι η καλύτερη των τελευταίων 30 χρόνων και κατά το 2025 εκτελούνται μέχρι και 20 πτήσεις την εβδομάδα από έξι σημαντικά πολωνικά αεροδρόμια, με την Ryanair να έχει μονοπωλιακή σχεδόν διείσδυση στην αγορά αυτή.

Τα σημαντικά αυτά δεδομένα, αξιοποιούνται ήδη από τους φορείς της Πάφου σε μια προσπάθεια να αποτελέσουν τη βάση για την περαιτέρω τουριστική ανάπτυξη της συνεργασίας των δύο χωρών. Σε αυτά τα πλαίσια, τουριστικοί φορείς της επαρχίας με την συνδρομή και του Υφυπουργείου Τουρισμού προβαίνουν σε ενέργειες με στόχο την ενημέρωση τουριστικών πρακτόρων για την προώθηση της Πάφου ως ολόχρονο τουριστικό προορισμό.

Η πολωνική αγορά έχει πλέον καταστεί αγορά πρώτης προτεραιότητας και τα τελευταία χρόνια οι αφίξεις λόγω κυρίως των πτήσεων της Ryanair προς την Πάφο έχουν αυξηθεί σε σημαντικό βαθμό.