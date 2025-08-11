Το ειδικό σχέδιο για την διασύνδεση όλων των αναπτυξιακών και εξωραιστικών έργων που πραγματοποιούνται στα χωριά του Ακάμα, ώστε να διευκολυνθεί η ενιαία επισκεψιμότητα στην περιοχή, άρχισε ήδη να φέρνει επισκέπτες και στις κοινότητες της χερσονήσου αυτό το καλοκαίρι.

Το σχέδιο που είχε εξαγγείλει από τις αρχές του 2024 ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, τέθηκε από το περασμένο καλοκαίρι σε εφαρμογή και τα πρώτα δείγματα είναι ενθαρρυντικά, με οργανωμένα γκρουπ τουριστών να επισκέπτονται την περιοχή, ωστόσο εκτιμάται ότι η πλήρης αποτύπωση των πλεονεκτημάτων για τις τοπικές κοινωνίες θα διαφανεί το φετινό καλοκαίρι.

Για πρώτη φορά στην ιστορία της χερσονήσου, επισημαίνουν τοπικοί παράγοντες, αναμένεται ότι αυτό το καλοκαίρι θα δούμε σε μαζικό βαθμό και όχι μεμονωμένες παρέες, τουρίστες να έρχονται εντός των κοινοτήτων αντί να τις διασχίζουν απλώς για να μεταβούν στις παραλίες και τα φυσικά μνημεία του Ακάμα.

Μιλώντας στον «Φ» ο Αντιδήμαρχος Ακάμα του διαμερίσματος Αρόδων, Ματθαίος Στεφάνου, παρατήρησε ότι η δέσμευση του Προέδρου Χριστοδουλίδη για εκπόνηση και εφαρμογή αυτού του σχεδίου με τρόπο επωφελή για τις κοινότητες υλοποιείται, αφού οι πρώτες οργανωμένες επισκέψεις είναι ήδη γεγονός. Το σχέδιο κινήτρων είχε εξαγγείλει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, τελώντας τα εγκαίνια τριών νέων έργων στην κοινότητα της Ίνειας, της θεματικής διαδρομής Αφροδίτη, του Μουσείου Χελώνων και της ανάπλασης του πυρήνα της κοινότητας.

Ο Νίκος Χριστοδουλίδης τόνισε ότι δια του συγκεκριμένου σχεδίου θα δοθούν κίνητρα ώστε όλα αυτά τα έργα που γίνονται στις κοινότητες του Ακάμα τους τελευταίους μήνες, να προσελκύουν επισκέπτες, επεσήμανε ο κ. Στεφάνου.

Όπως τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξαγγέλλοντας την εφαρμογή του σχεδίου αυτού, κάτι τέτοιο δεν συνιστά προνομιακή μεταχείριση των κοινοτήτων της χερσονήσου, αφού όλοι αναγνωρίζουν ότι όλα αυτά τα χρόνια οι κάτοικοι στα χωριά του Ακάμα δεν μπορούν να αξιοποιήσουν τις περιουσίες τους, όπως μπορούν να κάνουν οι άνθρωποι όλων των άλλων περιοχών της Κύπρου. Η σημασία του Ακάμα υπερβαίνει τα στενά όρια της περιοχής και προσδίδει στις προσπάθειες μας εθνική εμβέλεια, είχε πει χαρακτηριστικά ο Νίκος Χριστοδουλίδης.

Ο Αντιδήμαρχος Αρόδων στον Δήμο Ακάμα τόνισε ότι πρόκειται για μια εξέλιξη που δημιουργεί σημαντικές δυνατότητες ανάπτυξης για τους ανθρώπους της περιοχής. Θα πρέπει να αντιληφθούν όλοι, ανέφερε, ότι οι κάτοικοι των χωριών είναι αυτοί που ενδιαφέρονται περισσότερο από όλους για τον Ακάμα και το περιβάλλον, γιατί είναι αυτό το περιβάλλον που αποδεικνύει τη μοναδικότητα της περιοχής τους και τα πλεονεκτήματα που τους προσδίδει.