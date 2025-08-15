Εικόνες και δραστηριότητες από το χθες της κυπριακής υπαίθρου αναβιώνουν κάθε Δεκαπενταύγουστο στις κοινότητες της επαρχίας Πάφου.

Οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που οργανώνουν οι τοπικές αρχές, φέρνουν σε αυτές εκατοντάδες απόδημους, κατοίκους των πόλεων, καθώς και επισκέπτες από ολόκληρη την επαρχία και ξένους περιηγητές, οι οποίοι έχουν την ευκαιρία μεταξύ άλλων να δουν να παρασκευάζονται επί τόπου παραδοσιακά εδέσματα και να τα γεύονται αμέσως μετά.

Η παρασκευή «ππαλουζέ», «ρεσιού», παραδοσιακού ψωμιού, καθώς και άλλων προιόντων, αποτελούν πάντα την δημοφιλέστερη ατραξιόν των πολιτιστικών αυτών δρώμενων.

Τα οποία κορυφώνονται με τις συναυλίες που οργανώνουν την μέρα αυτή όλες σχεδόν οι κοινότητες, με την συμμετοχή τραγουδιστών και από τον ελλαδικό χώρο.