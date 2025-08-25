Διάσκεψη Τύπου στην οποία θα αναλυθούν οι λεπτομέρειες της διοργάνωσης του φετινού, 23ου Pafos Aphrodite Festival, με την φημισμένη όπερα Carmen πραγματοποιείται σήμερα στις 10.30 π.μ. στο Alexander The Great Beach Hotel στην Πάφο.

Κατά την εκδήλωση θα γίνει προβολή αποσπασμάτων από την παραγωγή της όπερας Carmen του Κρατικού Θεάτρου Όπερας και Μπαλέτου Τιφλίδας, ενώ το θέμα θα παρουσιάσει ο μαέστρος Άρης Αντωνιάδης υπό τον τίτλο: «Carmen: 150 χρόνια μουσικής γοητείας».

Στη διάσκεψη Τύπου θα απευθύνουν επίσης χαιρετισμούς ο Δήμαρχος Πάφου και πρόεδρος της Εταιρείας Pafos Aphrodite Festival, Φαίδωνας Φαίδωνος, η βοηθός καλλιτεχνικού διευθυντή Συμφωνικής Ορχήστρας Κύπρου, δρ. Χριστίνα Μιχαήλ, ο Πρόξενος της Γεωργίας στην Κύπρο, Ani Udzilauri και εκπρόσωποι χορηγών.

Στις 5 και 6 Σεπτεμβρίου, στο πλαίσιο του 23ου Pafos Aphrodite Festival, το Κρατικό Θέατρο Όπερας και Μπαλέτου της Τιφλίδας στη δεύτερη συνεχή παρουσία του στο Φεστιβάλ και με τη συμμετοχή της Συμφ ωνικής Ορχήστρας Κύπρου, θα παρουσιάσει στην Πλατεία του Μεσαιωνικού Κάστρου της Πάφου, δύο παραστάσεις της όπερας Carmen του Georges Bizet, ενός από τους διασημότερους τίτλους όπερας όλων των εποχών.

Η Carmen ανέβηκε για πρώτη φορά το 1875 στην Opéra – Comique του Παρισιού σε λιπρέτο των Henri Meilhac και Ludovic Halévy, εμπνευσμένο από την ομώνυμη νουβέλα του γάλλου συγγραφέα Prosper Merimée. Έκτοτε, η ακαταμάχητα εκρηκτική πρωταγωνίστρια του Georges Bizet έχει κατακτήσει πολλές γενιές θεατών, ενώ συνεχίζει να γοητεύει και το νεότερο κοινό χάρη στις αναγνωρίσιμες μελωδίες που τραγουδά αλλά και στην ατίθαση και γεμάτη πάθος προσωπικότητά της.

Οργανωτής του Pafos Aphrodite Festival είναι από τη θεσμοθέτησή του το 1999, η εταιρεία Pafos Aphrodite Festival Cyprus, μοναδικός μέτοχος της οποίας είναι ο Δήμος Πάφου.

Ήδη, από τον περασμένο μήνα υπάρχουν διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Δήμου Πάφου πληροφορίες για το Φεστιβάλ, ενώ άρχισε και η προπώληση των εισιτηρίων.