Αποκαταστάθηκε σε μεγάλο μέρος η παροχή ηλεκτρικού ρεύματος σε περιοχή της Λευκωσίας, παρά το Τσέρι, η οποία είχε διακοπεί νωρίς το πρωί όταν αποκόπηκε υπόγειο καλώδιο της Αρχής λόγω εργασιών στο οδικό δίκτυο.

Όπως δήλωσε η Εκπρόσωπος Τύπου της ΑΗΚ, Χριστίνα Παπαδοπούλου, η παροχή ρεύματος αποκαταστάθηκε σε όλα τα σπίτια, πλην ελάχιστων, τα οποία βρίσκονται ακριβώς στο σημείο της βλάβης και είναι αδύνατον να προχωρήσει η ηλεκτροδότησή τους.

Πρόσθεσε ότι συνεργεία της ΑΗΚ εντόπισαν την βλάβη στο υπόγειο καλώδιο, η οποία τελικά οφειλόταν σε εργασίες διαπλάτυνσης του δρόμου.

Ωστόσο, όπως διευκρίνισε η κ. Παπαδοπούλου, δεν έχει εντοπιστεί τι ακριβώς επέφερε την βλάβη και συνεργεία της ΑΗΚ βρίσκονται ακόμη στο σημείο.

ΚΥΠΕ