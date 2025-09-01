Την έντονη αντίδραση του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών, προκάλεσαν οι δηλώσεις του Προέδρου ΕΟΑ Πάφου Χαράλαμπου Πιττοκοπίτη για τις παρανομίες στον Άγιο Γεώργιο Πέγειας. Όπως αναφέρουν οι Οικολόγοι απορρίπτουν την συκοφαντική επίθεση του κ. Πιττοκοπίτη κατά των περιβαλλοντικών οργανώσεων και ειδικότερα κατά της οργάνωσης Terra Cypria.

Σε ανακοίνωση, εξηγούν πως σύμφωνα με την ανταπόκριση του ΚΥΠΕ, αλλά και τους ανταποκριτές όλων των τηλεοπτικών μέσων Παγκύπριας εμβέλειας, – όπως μεταδοθήκαν στα βράδυνα δελτία ειδήσεων – ο κ. Πιττοκοπίτης στις δηλώσεις του ισχυρίστηκε ότι οι περιβαλλοντικές οργανώσεις ζήτησαν την ματαίωση του φεστιβάλ χαρουπιού.

Ευτυχώς, όπως προσθέτουν, η Ελεγκτική Υπηρεσία, στην έκθεση που δημοσίευσε πρόσφατα, έβαλε τα πράματα στη θέση τους λέγοντας πως «η σύνδεση του ιδιωτικού πάρτι με τον ετήσιο θεσμό του Φεστιβάλ Χαρουπιού είναι αυθαίρετη και αποπροσανατολιστική».

«Διευκρινίζει, μάλιστα, πως “η σκηνή και τα ηχητικά που στήθηκαν για το πάρτι δεν είχαν καμία λειτουργική ή τοπογραφική σχέση με τις εκδηλώσεις του Φεστιβάλ, και επιπλέον, δεν φαίνεται να είχαν εξασφαλιστεί οι απαραίτητες άδειες”. Οι αρμόδιες αρχές, είχαν γνώση για τη διοργάνωση του ιδιωτικού πάρτι και των κινδύνων, προειδοποιήθηκαν, αλλά ουδέν έπραξαν. Μα, όχι μόνο ουδέν έπραξαν, αλλά επί μέρες παραπλανούν μιλώντας για το ετήσιο φεστιβάλ χαρουπιού όπως έπραξε και κατά την διάρκεια της εκδήλωσης ο ίδιος ο κ. Πιττοκοπίτης», καταλήγει η ανακοίνωση των Οικολόγων.