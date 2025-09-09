Πυρκαγιά ξέσπασε το πρωί της Τρίτης σε ανεξάρτητη οικία στο Κίτι της επαρχίας Λάρνακας, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία να δέχεται κλήση στις 07:33.

Στο σημείο ανταποκρίθηκαν τρία πυροσβεστικά οχήματα από τους Σταθμούς Λάρνακας. Η φωτιά εκδηλώθηκε στο σαλόνι της οικίας, το οποίο υπέστη εκτεταμένες ζημιές, και τέθηκε υπό έλεγχο στις 08:07.

Από τη φωτιά, τη θερμότητα και τον καπνό, προκλήθηκαν ζημιές σε ολόκληρη την οικία. Οι πυροσβέστες διαπίστωσαν ότι ο ένοικος δεν βρισκόταν μέσα στο σπίτι τη στιγμή της πυρκαγιάς.

Τα αίτια θα διερευνηθούν σε συνεργασία με την Αστυνομία και την Ηλεκτρομηχανολογική Υπηρεσία.