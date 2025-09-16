Ο Δήμος Λεμεσού ενημερώνει τους ιδιοκτήτες συγκεκριμένων οχημάτων και αντικειμένων ότι αυτά παρέμειναν σε δημόσιους χώρους για διάστημα μεγαλύτερο της μίας εβδομάδας και έχουν χαρακτηριστεί ως εγκαταλελειμμένα, σύμφωνα με το Άρθρο 120 του Περί Δήμων Νόμου.

Οι ιδιοκτήτες καλούνται να τα μετακινήσουν εντός τριών ημερών από την ημερομηνία της ανακοίνωσης. Σε διαφορετική περίπτωση, ο Δήμος θα προχωρήσει στη διάθεσή τους, όπως προβλέπει η νομοθεσία.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου στο τηλέφωνο 25 884590.

Η λίστα με τους αριθμούς πινακίδων των οχημάτων βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Δήμου Λεμεσού, στον ακόλουθο σύνδεσμο: Δείτε εδώ.