Μετά από πολλές προσπάθειες η κατασκευή υπέργειας πεζογέφυρας επί της λεωφόρου Τάσσου Παπαδόπουλου στην Πάφο, εκτιμάται ότι βρίσκεται πλέον ένα βήμα εγγύτερα στην υλοποίηση της μετά την συμπερίληψη του έργου στις εξαγγελίες του Προέδρου Χριστοδουλίδη όπως αυτές ανακοινώθηκαν στους φορείς της Πάφου την περασμένη Τρίτη.

Η αναφορά του Νίκου Χριστοδουλίδη για υλοποίηση του έργου τον νέο χρόνο σκόρπισε ικανοποίηση και ανακούφιση σε εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς φορείς, που έχουν εντείνει τις πιέσεις τα τελευταία χρόνια για εκτέλεση του έργου κατά προτεραιότητα αφού άπτεται της ασφάλειας εκατοντάδων μαθητών που διασχίζουν καθημερινά την συγκεκριμένη λεωφόρο.

O βουλευτής Πάφου Χρύσανθος Σαββίδης, ο οποίος είχε θέσει την αναγκαιότητα κατασκευής του έργου δήλωσε στον «Φ» ότι με βάση και τις προεδρικές δεσμεύσεις πλέον θα προωθηθεί η κατασκευή της υπέργειας διάβασης για λόγους κυκλοφοριακής ασφάλειας των πεζών της περιοχής και ιδιαίτερα των μαθητών των σχολείων της περιοχής.

Η διαδικασία περιλαμβάνει την ετοιμασία ενός απλοποιημένου σχεδίου της υπέργειας διάβασης από το Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως, διευκρίνισε. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι απαραίτητες εγκρίσεις και θα ετοιμαστούν τα κατασκευαστικά σχέδια από το Τμήμα Δημοσίων Έργων ή, εναλλακτικά, θα προχωρήσει η κατασκευή μέσω της μεθόδου μελέτης/κατασκευής.

Το έργο σύμφωνα με τον Χρύσανθο Σαββίδη, θα προωθηθεί ως πολεοδομικό οδικό έργο, με χρηματοδότηση σε ποσοστό 80% από τον προϋπολογισμό του Τμήματος Πολεοδομίας και Οικήσεως και 20% από τον προϋπολογισμό του Δήμου Πάφου.

Αυτή η απόφαση με χαροποιεί ιδιαίτερα, καθώς πρόκειται για ένα έργο υψίστης σημασίας για την ασφάλεια των πεζών, και ειδικότερα των μαθητών, που αποτελούν την πρώτη μας προτεραιότητα, κατέληξε. Από πλευράς μου, θα καταβάλλω κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε οι διαδικασίες να επισπευσθούν και η κατασκευή του έργου να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατόν.