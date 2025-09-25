Στα πλαίσια της 15ης Συνέλευσης του Επαρχιακού Κινήματος της ΠΟΓΟ Πάφου έγινε σε βάθος συζήτηση για το θέμα της έμφυλης βίας και ειδικότερα την ενίσχυση και διεύρυνση των κοινωνικών δομών που υποστηρίζουν τις κακοποιημένες γυναίκες. Η Συνέλευση συμπέρανε συγκεκριμένα ότι, δομές όπως είναι το Σπίτι της Γυναίκας, αποτελούν ζήτημα ζωτικής σημασίας ως προς την ολιστική αντιμετώπιση της βίας, γι’ αυτό και θα πρέπει να διασφαλιστεί η απρόσκοπτη συνέχιση, επέκταση και αναβάθμιση της λειτουργίας του. Το εν λόγω έργο όπως αναφέρθηκε δημιουργήθηκε στα πλαίσια της υλοποίησης των υποχρεώσεων που απορρέαν από τη (Σύμβαση Κωνσταντινούπολης) την οποία η Κύπρος έχει κυρώσει από το 2017.

Η λειτουργία της δομής ξεκίνησε πιλοτικά, σε αρχικό στάδιο, στην πρωτεύουσα την 1η Δεκεμβρίου 2020 και με την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων εφαρμογής της θα επεκτεινόταν και σε άλλες επαρχίες. Έκτοτε, αναφέρει η ΠΟΓΟ, ούτε αξιολόγηση έγινε, ούτε επέκταση της. Κατά τη Συνέλευση τέθηκαν προβληματισμοί και ανησυχίες ως προς την πορεία υλοποίησης της προεκλογικής δέσμευσης της παρούσας κυβέρνησης για την αξιολόγηση της λειτουργίας του Σπιτιού της Γυναίκας και τη δημιουργία νέων αντίστοιχων δομών σε όλες τις επαρχίες συμπεριλαμβανομένης και της επαρχίας μας.

Δυστυχώς η ανάγκη παροχής αυτών των υπηρεσιών προς τις κακοποιημένες γυναίκες, έχει αυξητική τάση, ανεξάρτητα από γεωγραφικά όρια, τονίζεται από την οργάνωση. Αυτό από μόνο του αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για τη διευκόλυνση της πρόσβασης των γυναικών σ’ αυτές τις δομές. Την ίδια στιγμή υπογραμμίζουμε ότι ενώ βρισκόμαστε ήδη στον τρίτο χρόνο διακυβέρνησης της κυβέρνησης Χριστοδουλίδη δεν υπάρχει ενημέρωση ως προς την πορεία υλοποίησης της εξαγγελίας αυτής.

Με βάση τα πιο πάνω απαιτούμε, καταλήγει η ΠΟΓΟ, αξιολόγηση της λειτουργίας του Σπιτιού της Γυναίκας, ολοκλήρωση και άμεση υλοποίηση του σχεδιασμού για λειτουργία Σπιτιού της Γυναίκας στην Επαρχία Πάφου, παροχή υπηρεσιών και σε θύματα άνδρες, ηλικιωμένους, παιδιά θύματα /μάρτυρες, άτομα με ειδικές ανάγκες, και άλλους, που αποτελούν ομάδες υψηλού κινδύνου αλλά και που διαπιστωμένα δέχονται κακοποίηση.