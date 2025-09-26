Το φημισμένο λουκούμι Γεροσκήπου, το πρώτο κυπριακό προϊόν που εξασφάλισε με την ένταξη μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση την πιστοποίηση για τη μοναδικότητα του και το οποίο αποτελεί από το 2023 καταγεγραμμένο προϊόν στον Εθνικό Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, είχε σήμερα την τιμητική του στη «γενέτειρα» του. Η κεντρική πλατεία της Γεροσκήπου γέμισε με εκατοντάδες μαθητές εκπαιδευτηρίων της δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης της Πάφου, που μετείχαν σε εκδηλώσεις για το γλυκό αυτό προϊόν, που οργανώνει ο Λαογραφικός Όμιλος Αφροδίτη.

Στα περίπτερα στα οποία τα παιδιά με τους εκπαιδευτικούς μάθαιναν τη διαδικασία παρασκευής του λουκουμιού και έκαναν διάφορες δράσεις με επίκεντρο το φημισμένο προϊόν της περιοχής, βρέθηκαν σήμερα και ποδοσφαιριστές της Πάφος FC που μετείχαν στο πολιτιστικό αυτό αφιέρωμα, δημιουργώντας ένα πανηγυρικό κλίμα μεταξύ των παιδιών που στην ολότητα τους αποδείχθηκαν οπαδοί της ποδοσφαιρικής ομάδας της πόλης.

Οι εκδηλώσεις για το λουκούμι θα είναι διήμερες, αφού εκτός της σημερινής μέρας και η Κυριακή θα αφιερωθεί στην ενασχόληση μικρών και μεγάλων με το σήμα-κατατεθέν της Γεροσκήπου. Το διήμερο αυτό, τόνισαν εκπρόσωποι των οργανωτών, θα συμβάλει στο να μάθουν όλοι τα μυστικά για το λουκούμι, να απολαύσουν τα διάφορα είδη και τις διάφορες γεύσεις του, αλλά και παραδοσιακούς χορούς, μουσική, γευστικές δοκιμές, εργαστήρια για μικρούς και μεγάλους, εκθέσεις και πολιτιστικές δράσεις.

Η ιστορία παραγωγής του λουκουμιού Γεροσκήπου ξεκίνησε από το μακρινό 1895 όταν ο Σοφοκλής Αθανασίου, έχοντας ζήσει για αρκετά χρόνια στην Ελβετία, επαναπατρίστηκε. Κατά το ταξίδι της επιστροφής του, πέρασε από τα παράλια της Μικράς Ασίας και έμαθε από Έλληνες ζαχαροπλάστες την τέχνη της παρασκευής του λουκουμιού. Έτσι, αποφάσισε ν’ ανοίξει ένα μικρό εργαστήριο πίσω από το πατρικό του σπίτι, και σε απόσταση αναπνοής από την κεντρική πλατεία της Γεροσκήπου.

Τα γλυκά του δεν άργησαν να διαδοθούν και σύντομα έγιναν περιζήτητα τόσο από τους ντόπιους, όσο και από τους Άγγλους προξένους της περιοχής. Το 1920 ο Αθανασίου μεταβίβασε την επιχείρηση στην κόρη του Χαρίκλεια και στον σύζυγό της Γαβριήλ Χατζηζηνοβίου. Στη συνέχεια, η σκυτάλη πέρασε στον γιο τους, τον Νικόδημο Γαβριήλ, και από το 1990 στη σύζυγό του Ευδοκία και στον γιο τους Γιώργο.

Τα βασικά συστατικά του λουκουμιού Γεροσκήπου είναι το νερό, η ζάχαρη, άμυλο και αρωματικά όπως η μαστίχα, το ροδόνερο, το αμύγδαλο, το φυστίκι, και τα εσπεριδοειδή. Παράγεται με τον ίδιο τρόπο για τουλάχιστον 100 έτη, βράζοντας μέσα σε καζάνια που απαιτούν συνεχές ανακάτεμα. Όταν η υφή των υλικών είναι ικανοποιητική, το μείγμα αδειάζεται σε ειδικά σκεύη, οπότε κι όταν κρυώσει κόβεται σε κύβους και τελικά πασπαλίζεται με άχνη.

Κατά το παρελθόν, το λουκούμι Γεροσκήπου αποτελούσε κατεξοχήν παραδοσιακό δώρο γάμου ή προσφέρονταν ως κέρασμα στα καφενεία της υπαίθρου. Βασικοί λάτρεις της συγκεκριμένης λιχουδιάς ήταν διαχρονικά οι τουρίστες- περαστικοί από την περιοχή που ήθελαν να γευτούν την κυπριακή παράδοση.