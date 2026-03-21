Από την Κύπρο και συγκεκριμένα από τα αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου σηματοδοτήθηκε η ευρωπαϊκή έναρξη της παγκόσμιας εκστρατείας ενημέρωσης για την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών, με στόχο την ευαισθητοποίηση του ταξιδιωτικού κοινού.

Η πρωτοβουλία υλοποιείται από την UNESCO με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε συνεργασία με το Υφυπουργείο Πολιτισμού και τη Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στην UNESCO, ενώ η έναρξη πραγματοποιήθηκε στον χώρο αναχωρήσεων του Διεθνούς Αερολιμένα «Γλαύκος Κληρίδης» στη Λάρνακα.

Τη σημασία της εκστρατείας υπογράμμισε η Υφυπουργός Πολιτισμού Λίνα Κασσιανίδου, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για μια δράση που αντανακλά τη συλλογική δέσμευση για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και την αντιμετώπιση της λεηλασίας και της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αντικειμένων.

Όπως ανέφερε, η επιλογή της Κύπρου για την ευρωπαϊκή έναρξη της εκστρατείας αποτελεί ένδειξη της ενεργού παρουσίας της χώρας σε διεθνείς πρωτοβουλίες για τη διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε στη συμβολή των συνεργαζόμενων φορέων, μεταξύ των οποίων η Μόνιμη Αντιπροσωπεία της Κύπρου στην UNESCO, το Τμήμα Αρχαιοτήτων, η Κυπριακή Εθνική Επιτροπή UNESCO, καθώς και η εταιρεία Hermes Airports, που στηρίζει την υλοποίηση της εκστρατείας στους χώρους των αεροδρομίων.

Στην εκδήλωση παρευρέθηκαν επίσης ο Γενικός Διευθυντής του Υφυπουργείου Πολιτισμού Γιώργος Παπαγεωργίου, η πρόεδρος της Κυπριακής Εθνικής Επιτροπής UNESCO Μαρίνα Σολομίδου Ιερωνυμίδου και η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για την Πάταξη της Σύλησης και της Παράνομης Διακίνησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς Ευτυχία Ζαχαρίου.

Σε δήλωσή της, η Μαρίνα Σολομίδου Ιερωνυμίδου τόνισε ότι η παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών αποτελεί μία από τις σοβαρότερες απειλές για την παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά, καθώς αποστερεί από τους λαούς στοιχεία που συνδέονται άμεσα με τη μνήμη και την ταυτότητά τους.

Υπογράμμισε, επίσης, τον καθοριστικό ρόλο της UNESCO στην ανάπτυξη διεθνών πολιτικών και συνεργασιών για την αντιμετώπιση του φαινομένου, καθώς και τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ δημόσιων φορέων, διεθνών οργανισμών και ιδιωτικών εταιρειών για την ενίσχυση της πρόληψης και της ενημέρωσης.

Η εκστρατεία εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια ενίσχυσης της ευαισθητοποίησης του κοινού, με στόχο τη διαφύλαξη της κοινής πολιτιστικής κληρονομιάς και την αποτροπή της παράνομης διακίνησης αρχαιοτήτων και άλλων πολιτιστικών αντικειμένων.