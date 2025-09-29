Ιδιαίτερο ενδιαφέρον επιδεικνύουν Δήμοι της επαρχίας Πάφου για τη διαπίστευση τους στο Δίκτυο Υγιών Πόλεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ). Πληροφορίες του philenews αναφέρουν ότι στο πλαίσιο αυτό έχουν ήδη προχωρήσει στις πρώτες διεργασίες μέσω του Κυπριακού Δικτύου Υγιών Πόλεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, στον οποίο μετέχει και ο Δήμος Ιεροκηπίας.

Στο πλαίσιο της διαδικασίας διαπίστευσης, πραγματοποιήθηκε και μια πρώτη συνάντηση εργασίας στο Υπουργείο Υγείας, κατά την οποία αρμόδιοι φορείς παρουσίασαν την πρόοδο της διαπίστευσης του Κυπριακού Δικτύου. Στο πλαίσιο της συνάντησης λήφθηκαν αποφάσεις που αφορούν στο σχέδιο δράσης του Δικτύου και την πολιτική που θα ακολουθήσει σε τομείς που έχουν σχέση με την Προαγωγή Υγείας, το Κοινωνικό, Αστικό, Φυσικό, Οικονομικό Περιβάλλον των Πόλεων.