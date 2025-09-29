Σε εφαρμογή αναμένεται να τεθεί, γύρω στο μεσημέρι, το νέο Αυτοματοποιημένο Σύστημα Εισαγωγών (AIS) του Τμήματος Τελωνείων, ενώ οι εκτελωνιστές ενημερώνονται από το πρωί για τη νέα διαδικασία που θα εφαρμοστεί, στο πλαίσιο της ενδιάμεσης διαδικασίας που συμφωνήθηκε και που οδήγησε σε άρση της επ’ αόριστον απεργίας τους.

Σε δηλώσεις του το πρωί στο Τμήμα Τελωνείων, στο λιμάνι Λεμεσού, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Τελωνειακών Πρακτόρων, Χρήστος Άκαρος ανέφερε ότι «αυτή τη στιγμή στο Τελωνείο υπάρχει μια αναμπουμπούλα λόγω της αλλαγής, καθώς το νέο σύστημα ακόμα να μπει σε εφαρμογή και αναμένεται να μπει το μεσημέρι».

«Τώρα ξεκίνησαν τα κοινοτικά φορτία και κάνουμε τη διαδικασία χειρόγραφα όπως ήταν η ενδιάμεση απόφαση που δόθηκε και περιμένουμε», είπε, ενώ εξέφρασε την άποψη πως «θα υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις σίγουρα στην αρχή, μέχρι να συνηθίσει και το Τελωνείο και εμείς τα νέα δεδομένα».

Ανέφερε, επίσης, ότι το παλιό σύστημα «Θησέας» έχει κλείσει για νέες εγγραφές, ωστόσο θα λειτουργήσει μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία για τις παλιές διασαφήσεις.

Ερωτηθείς κατά πόσο οι αλλαγές που ζήτησε ο Σύνδεσμος στο νέο σύστημα, απαντούν στις ανησυχίες των εκτελωνιστών για μείωση του κύκλου εργασιών τους, ο κ. Άκαρος είπε πως «ναι, αυτό ήταν η μεγάλη μας ανησυχία και πιστεύουμε ότι έχει διευθετηθεί μερικώς, μέχρι να γίνουν οι αλλαγές και να ξεκινήσει κανονικά το σύστημα». Πρόσθεσε δε ότι οι αλλαγές στο νέο σύστημα αναμένεται να ολοκληρωθούν σε δυο με τρεις μήνες.

Ο Χρήστος Άκαρος κλήθηκε επίσης να διευκρινίσει γιατί τα μέλη του Συνδέσμου, ενώ την Παρασκευή αποφάσισαν συνέχιση της επ’ αόριστον απεργίας, κλήθηκαν εκ νέου σε Γενική Συνέλευση το Σάββατο και αποφάσισαν άρση των απεργιακών τους κινητοποιήσεων.

Όπως είπε, η αρχική απόφαση για συνέχιση της επ’ αόριστον απεργίας λήφθηκε καθώς «ήταν ακόμη διάχυτο το αίσθημα της απελπισίας και της αδικίας», ωστόσο, πρόσθεσε, «όταν τέλειωσε η συνέλευση δημιουργήθηκαν διάφορα πηγαδάκια έξω από την αίθουσα και κάποιοι έκαναν δεύτερες σκέψεις».

«Όταν το ξανασυζητήσαμε πιο ψύχραιμα και βλέποντας και κάποιες παρενέργειες που θα δημιουργούνταν αν συνεχιζόταν η απεργία και σε ένδειξη καλής θέλησης, αλλάξαμε την απόφαση», συμπλήρωσε.

ΚΥΠΕ