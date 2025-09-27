Επιστρέφουν στην εργασία τους οι εκτελωνιστές, μετά από την ολιγοήμερη απεργία τους έξω από το λιμάνι Λεμεσού.

Πριν από λίγο ο Σύνδεσμος Τελωνειακών Πρακτόρων πραγματοποίησε συνέλευση, στη διάρκεια της οποίας αποφασίστηκε όπως τερματιστεί η επ αόριστων απεργία που είχε αποφασιστεί.

Οι εργαζόμενοι θα επιστρέψουν κανονικά στην εργασία τους την ερχόμενη Δευτέρα, ενώ φαίνεται ότι αποδέχονται την πρόταση του Υπουργείου Οικονομικών.

Η απεργία των εκτελονιστών είχε αποφασιστεί, στον απόηχο της άρνησης της Διευθύντριας του Τελωνείου να προχωρήσει σε τροποποιήσεις στον προγραμματισμό και την εφαρμογή του νέου Αυτοματοποιημένου Συστήματος Εισαγωγών (AIS).