Σε τροχιά σύγκρουσης με το Τμήμα Τελωνείων παραμένουν οι εκτελωνιστές, οι οποίοι, σε έκτακτη Γενική Συνέλευση που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (25/9), αποφάσισαν τη συνέχιση της απεργίας επ’ αόριστον. Η απόφαση ελήφθη ομόφωνα, στον απόηχο της άρνησης της Διευθύντριας του Τελωνείου να προχωρήσει σε τροποποιήσεις στον προγραμματισμό και την εφαρμογή του νέου Αυτοματοποιημένου Συστήματος Εισαγωγών (AIS).

Σε δηλώσεις του στο philenews ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Τελωνειακών Πρακτόρων, Χρίστος Άκαρος, ανέφερε ότι υπάρχει μεν προσπάθεια διαλόγου από πλευράς του Υπουργείου Οικονομικών και του Τελωνείου, και έχει προγραμματιστεί σύσκεψη την Παρασκευή με τον Γενικό Διευθυντή του ΥΠΟΙΚ, ωστόσο δεν είναι γνωστό αν θα προκύψει λύση. Σημείωσε ότι μέχρι τότε, η επ’ αόριστον απεργία θα συνεχιστεί κανονικά.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «η οποιαδήποτε πρόταση μας δοθεί και είναι εντός πλαισίων, θα την εξετάσουμε. Αν όμως είναι εκτός, τότε θα προχωρήσουμε σε νέα Γενική Συνέλευση για να αποφασίσουμε τα επόμενα βήματα».

Υπενθυμίζεται ότι τα μέλη του Συνδέσμου Εκτελωνιστών κατήλθαν από το πρωί της Πέμπτης σε 24ωρη προειδοποιητική απεργία στο λιμάνι Λεμεσού. Οι εκτελωνιστές διαμαρτύρονται για τα σοβαρά λειτουργικά προβλήματα του νέου συστήματος, αλλά και για τον κίνδυνο απώλειας σημαντικού μέρους του κύκλου εργασιών τους.

Όπως ανέφερε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου, το νέο σύστημα πρόκειται να τεθεί σε εφαρμογή στις 29 Σεπτεμβρίου. «Έχουμε μεγάλα προβλήματα, τα οποία συζητήσαμε πολλές φορές με το Τελωνείο, αλλά δυστυχώς σε κάποια προβλήματα δεν ανταποκρίθηκαν.»

Σε σχέση με τα προβλήματα που παρατηρούνται, ανέφερε πως, «υπάρχουν κάποιες δυσκολίες παραγωγικότητας για το σύστημα, δηλαδή χρειαζόμαστε τριπλάσια ώρα να περάσουμε συγκεκριμένα στοιχεία, τη στιγμή που αυτά θα μπορούσαν να αυτοματοποιηθούν.»

Επιπρόσθετα, συνέχισε, το σύστημα δεν ελέγχει την εξουσιοδότηση αυτού που το συμπληρώνει και «δικαιούται να το κάνει ο οποιοσδήποτε», υποδεικνύοντας ότι αυτό επηρεάζει τον κύκλο εργασιών των εκτελωνιστών.

Την ίδια ώρα ανέφερε πως το νέο σύστημα δεν είναι πλήρως μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα, και ότι, «επειδή δεν δοκιμάστηκε αρκετά, ένας που θα δουλέψει μέσα στο σύστημα αυτή τη στιγμή μπορεί εύκολα να κάνει λάθος», προσθέτοντας πως «τα λάθη, δυστυχώς, το Τελωνείο τα τιμωρεί χωρίς έλεος». Όπως εξήγησε, σε περίπτωση λάθους, ο εκτελωνιστής επωμίζεται τουλάχιστον το 30% των δασμών που από λάθος δεν χρεώθηκαν.