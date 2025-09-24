Σε 24ωρη απεργία κατέρχονται την Πέμπτη οι εκτελωνιστές στο λιμάνι Λεμεσού, ζητώντας παράταση στην εφαρμογή του νέου Αυτοματοποιημένου Συστήματος Εισαγωγών (AIS), το οποίο, όπως υποστηρίζουν, παρουσιάζει προβλήματα και δεν συνοδεύτηκε από επαρκή χρόνο εκπαίδευσης. Την κινητοποίηση στηρίζουν και οι εκτελωνιστές στη Λευκωσία, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Εκτελωνιστών Κύπρου, Χρήστος Άκαρος.

Σύμφωνα με τον κ. Άκαρο, το νέο σύστημα ετοιμάστηκε τον περασμένο Φεβρουάριο, μετά από αρκετές καθυστερήσεις. Ωστόσο, ενώ η ευρωπαϊκή οδηγία προνοεί για εκπαίδευση των εμπλεκομένων εντός 12 με 24 μηνών, οι αρμόδιοι όρισαν την εφαρμογή του για τις 30 Ιουνίου. Μετά από αίτημα των εκτελωνιστών δόθηκε παράταση μέχρι τις 29 Σεπτεμβρίου, όμως, όπως ανέφερε, «στο πλαίσιο της εκπαίδευσης μας εντοπίζουμε προβλήματα, καθυστερήσεις και παγίδες από το σύστημα, που δημιουργεί τον κίνδυνο να γίνουν λάθη».

Ο Σύνδεσμος, είπε, έχει ενημερώσει το Τμήμα Τελωνείων για τις δυσκολίες, αλλά «δεν υπήρξε ανταπόκριση», με αποτέλεσμα η Γενική Συνέλευση να αποφασίσει απεργιακά μέτρα, ξεκινώντας από τη 24ωρη απεργία την Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου. Οι εκτελωνιστές ζητούν αναβολή της εφαρμογής του AIS έως ότου διορθωθούν τα λάθη και υπάρξει πλήρης εκπαίδευση.

Η απεργία αναμένεται να επηρεάσει τον εκτελωνισμό εμπορευματοκιβωτίων, τα οποία θα παραμείνουν στον ήδη υπερπλήρη χώρο του λιμανιού της Λεμεσού. Ο κ. Άκαρος προειδοποίησε πως, εάν δεν υπάρξει ανταπόκριση στα αιτήματα, «θα συνεχίσουμε να απέχουμε επ’ αόριστον από τη χρήση του νέου συστήματος».