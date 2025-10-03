Στο 18o Ετήσιο Συνέδριο του Ευρωπαϊκού Δικτύου Πολιτιστικού Τουρισμού, που πραγματοποιήθηκε στην πόλη Σιμπίου της Ρουμανίας, τα τέσσερα μουσεία των κοινοτήτων του Ακάμα απέσπασαν το πρώτο βραβείο, ξεχωρίζοντας ανάμεσα σε 54 συμμετοχές από 15 χώρες.

Θέμα της φετινής εκδήλωσης ήταν «Εμπειρίες Επισκεπτών και Αυθεντικότητα για Βιώσιμους, Έξυπνους και Ανθεκτικούς Πολιτιστικούς Τουριστικούς Προορισμούς». Το συνέδριο οργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό Δίκτυου Πολιτιστικού Τουρισμού σε συνεργασία με τους ευρωπαικούς φορείς European Travel Commission, NECSTouR και Europa Nostra.

Η κριτική επιτροπή εξήρε την πρόταση για την αριστεία στην αναζωογόνηση των μουσείων του Οροπεδίου Λαόνας, αναδεικνύοντας πρακτικές συμμετοχικού, αυθεντικού και βιώσιμου πολιτιστικού τουρισμού. Υψηλή βαθμολογία απέσπασε το επιτυχημένο μοντέλο που ανέπτυξε και συντόνισε η ΕΤΑΠ Πάφου, σε στενή συνεργασία με τις τοπικές κοινότητες και τους λειτουργούς των μουσείων. Η πρωτοβουλία αυτή αναγνωρίζεται πλέον ως ευρωπαϊκή καλή πρακτική πολιτιστικής αναζωογόνησης.

Κύρια στοιχεία που συνέβαλαν στη βράβευση ήταν η ενσωμάτωση των μουσείων και των πολιτιστικών τους πόρων σε μια ενιαία περιφερειακή εμπειρία, η κοινή ταυτότητα προώθησης και οι βιωματικές εμπειρίες που προσφέρονται στους επισκέπτες. Οι δράσεις περιλαμβάνουν ξεναγήσεις, εργαστήρια και εκπαιδευτικές ανταλλαγές, οι οποίες ενισχύονται από ψηφιακά εργαλεία και υποστηρίζονται από τη βελτιωμένη προσβασιμότητα μέσω οργανωμένων περιηγήσεων.

Ανακοίνωση της ΕΤΑΠ Πάφου αναφέρει ότι η διάκριση αυτή καταδεικνύει πώς η συνεργασία, η δημιουργικότητα και η πολιτιστική κληρονομιά μπορούν να μεταμορφώσουν λιγότερο γνωστά χωριά και σημεία ενδιαφέροντος σε δημοφιλείς και βιώσιμους πολιτιστικούς προορισμούς.

Τα βραβευθέντα μουσεία, είναι το Μουσείο Αγροτικής Ζωής Ακάμα στη Δρούσια, το Περιφερειακό Κέντρο Πληροφόρησης Ορνιθοπανίδας και Χλωρίδας στον Κάθηκα, το Κέντρο Πληροφόρησης Γεωλογίας και Παλαιοντολογίας στις Αρόδες και το Μουσείο Χελώνας στην Ίνεια.