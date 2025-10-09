Δωρεάν ιατρικές εξετάσεις για κατοίκους προσφυγικών συνοικισμών θα προσφέρονται σε διάφορα σημεία του Δήμου Λάρνακας κατά τους μήνες Οκτώβριο και Νοέμβριο. Οι εξετάσεις περιλαμβάνουν μέτρηση αρτηριακής πίεσης, γλυκόζης, σπιρομέτρηση, οδοντιατρικό έλεγχο και καρδιογράφημα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου, η εκστρατεία υλοποιείται από την Παγκύπρια Ένωση Προσφύγων, σε συνεργασία με την Κινητή Μονάδα της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και την Κινητή Οδοντιατρική Μονάδα των Οδοντιατρικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.

Οι εξετάσεις θα διεξάγονται Κυριακές, μετά το πέρας της Θείας Λειτουργίας, δηλαδή 09:30 – 11:30 το πρωί, έξω από τους Ιερούς Ναούς των συνοικισμών.

Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

12 Οκτωβρίου: Ιερός Ναός Αγίου Ελευθερίου – για τους συνοικισμούς Τσιακκιλερό και Κόκκινες.

Ιερός Ναός Αγίου Ελευθερίου – για τους συνοικισμούς Τσιακκιλερό και Κόκκινες. 26 Οκτωβρίου: Ιερός Ναός Αγίας Θέκλας – για τον συνοικισμό Αγίων Αναργύρων.

Ιερός Ναός Αγίας Θέκλας – για τον συνοικισμό Αγίων Αναργύρων. 9 Νοεμβρίου: Ιερός Ναός Αποστόλου Βαρνάβα – για τους συνοικισμούς Μακάριος ΙΙΙ και Καμάρες.

Ιερός Ναός Αποστόλου Βαρνάβα – για τους συνοικισμούς Μακάριος ΙΙΙ και Καμάρες. 16 Νοεμβρίου: Ιερός Ναός Αποστόλου Ανδρέα – Βορόκληνη.

Ανάλογα με την ημερομηνία, θα πραγματοποιούνται διαφορετικές εξετάσεις: