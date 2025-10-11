Ο Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού, Χρίστος Μούης, απηύθυνε αποχαιρετιστήριο μήνυμα με αφορμή τη μετάθεσή του στη θέση του Διοικητή της Υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης.

Αναλυτικά το μήνυμα του κ. Μούη:

Αγαπητοί συνάδελφοι, συνεργάτες και συμπολίτες,

Με αφορμή τη μετάθεσή μου από τη θέση του Αστυνομικού Διευθυντή Λεμεσού και την ανάληψη καθηκόντων Διοικητή στην Υπηρεσία Αλλοδαπών και Μετανάστευσης, επιθυμώ να εκφράσω τις εγκάρδιες ευχαριστίες μου προς όλους όσοι συνεργαστήκαμε κατά τη διάρκεια της θητείας μου στην επαρχία Λεμεσού.

Ευχαριστώ θερμά τις εκκλησιαστικές και τοπικές αρχές, τις κρατικές υπηρεσίες, τους εκπροσώπους των ΜΜΕ και τους πολίτες της Λεμεσού για τη στήριξη και την εμπιστοσύνη τους στο έργο της Αστυνομίας. Μέσα από ειλικρινή και ουσιαστική συνεργασία, αντιμετωπίσαμε προκλήσεις και θέσαμε γερές βάσεις για την ενίσχυση του αισθήματος ασφάλειας, διατηρώντας ταυτόχρονα στενούς δεσμούς με την τοπική κοινωνία.

Ιδιαίτερη μνεία και θερμές ευχαριστίες οφείλω προς τους Βοηθούς Διευθυντές, τους Αξιωματικούς, τους Βαθμοφόρους και όλα τα Μέλη της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λεμεσού, για τη συνεργασία, την εργατικότητα και την εμπιστοσύνη τους. Η συμβολή σας υπήρξε καθοριστική για την επίτευξη της κοινής μας αποστολής και για το έργο που η Πολιτεία μας εμπιστεύθηκε, συμβάλλοντας θετικά στη διατήρηση της τάξης, της ασφάλειας και της ευνομίας στην πόλη μας.

Αποχωρώ με τις καλύτερες αναμνήσεις, και με αισθήματα βαθιάς ευγνωμοσύνης και εκτίμησης, θεωρώντας την περίοδο της θητείας μου στη Λεμεσό ως μία από τις πιο τιμητικές στιγμές της επαγγελματικής μου διαδρομής.

Είμαι βέβαιος ότι θα συνεχίσετε το έργο μας με τον ίδιο ζήλο, την ανθρωπιά και τον επαγγελματισμό που σας διακρίνει, παραμένοντας αφοσιωμένοι στην υπηρεσία της κοινωνίας και των συμπολιτών μας.

Εύχομαι στον νέο Αστυνομικό Διευθυντή και σε όλους εσάς υγεία, δύναμη, πρόοδο και κάθε επιτυχία στο απαιτητικό έργο που επιτελείτε.

Σας ευχαριστώ από καρδιάς.

Με εκτίμηση,

Χρίστος Μούης

Αστυνομικός Διευθυντής Λεμεσού