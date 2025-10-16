Με δύο προτάσεις ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου Ιεροκηπίας, ο Αντιδήμαρχος Ανδρέας Σιήκκης, επιχειρεί όπως τονίζει να προωθήσει την αναβάθμιση του κοινωνικού χαρακτήρα της πόλης και της εξυπηρέτησης των δημοτών. Οι προτάσεις του κ. Σιήκκη αφορούν στην λειτουργία ανοιχτού σχολείου και στη δημιουργία του νέου δημοτικού μεγάρου στον χώρο του παλιού ΚΕΝ Γεροσκήπου.

Η Γεροσκήπου βρίσκεται μπροστά σε μια κρίσιμη καμπή, ήρθε η ώρα να τολμήσουμε ριζικές αλλαγές που θα αναβαθμίσουν την καθημερινότητα, την εξυπηρέτηση του πολίτη και το κοινωνικό χαρακτήρα της πόλης μας, επισημαίνει. Προς την κατεύθυνση αυτή υπέβαλα πρόσφατα τις δύο συγκεκριμένες προτάσεις προς το Δημοτικό Συμβούλιο με στόχο να αλλάξει ηεικόνα και η λειτουργία της Γεροσκήπου.

Αναφορικά με την πρόταση για το ανοιχτό σχολείο ο Ανδρέας Σιήκκης παρατηρεί ότι το σχολείο δεν πρέπει να είναι κλειστό κτήριο τα απογεύματα και τα Σαββατοκύριακα, αλλά ζωντανό κύτταρο της πόλης, χώρους πολιτισμού, μάθησης, κοινωνικής δραστηριότητας και δημιουργίας.

Με το θεσμό του ανοιχτού σχολείου, οι εγκαταστάσεις των σχολείων αξιοποιούνται από συλλόγους, ομάδες νέων, πολιτιστικά και αθλητικά προγράμματα, σεμινάρια, εκπαιδεύσεις ενηλίκων, φροντίζοντας παράλληλα για την ασφάλεια και τη συντήρηση των χώρων, επισημαίνει. Ένα τέτοιο πρόγραμμα θα φέρει ενεργοποίηση της κοινότητας γύρω από τη μάθηση και το πολιτισμό, ενίσχυση του εθελοντισμού και της κοινωνικής συνοχής, νέες διεξόδους για τα παιδιά και τους νέους της πόλης, πνοή συνεργασίας ανάμεσα σε σχολεία, γονείς, συλλόγους και Δήμο.

Αναλύοντας την θέση του για την δημιουργία του νέου Δημοτικού Μεγάρου στο παλιό στρατόπεδο, ο Αντιδήμαρχος Ιεροκηπίας επισημαίνει ότι το παλιό στρατόπεδο της Γεροσκήπου αποτελεί ένα πολύτιμο χώρο που μπορεί να μετατραπεί σε διοικητικό, πολιτιστικό και κοινωνικό πνεύμονα για ολόκληρη την επαρχία, αφού η χωροθέτηση στο σημείο του νέου δημοτικού μεγάρου προσφέρει στρατηγικά πλεονεκτήματα.

Τέτοια, τονίζει, είναι η εύκολη πρόσβαση από όλο το σύμπλεγμα Ιεροκηπίας, η μεγάλη επέκταση που επιτρέπει τη δημιουργία ενιαίου συγκροτήματος δημοτικών υπηρεσιών και η δυνατότητα ανάπτυξης πρασίνου, χώρων στάθμευσης, πολιτιστικών και κοινωνικών εγκαταστάσεων γύρω από το μέγαρο.

Ο σχεδιασμός μπορεί να περιλαμβάνει, σύμφωνα με τον κ. Σιήκκη, και αίθουσα εκδηλώσεων και συνεδριάσεων, Δημοτικό Πολιτιστικό Κέντρο, χώρους φιλοξενίας νεοφυών επιχειρήσεων, κήπο δημόσιας τέχνης ή υπαίθριες εκθέσεις που θα αναδεικνύουν την ιστορία του παλιού μεταξουργείου και της Γεροσκήπου.

Και οι δύο αυτές προτάσεις έχουν ένα κοινό στόχο, τονίζει. Να φέρουν το πολίτη στο κέντρο της δράσης του Δήμου, ώστε να μετατρέψουμε τη Γεροσκήπου σε πόλη πρότυπο συμμετοχής, παιδείας και εξυπηρέτησης.