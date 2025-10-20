Σε παρεμβάσεις και διαβήματα ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας για δύο σοβαρά ζητήματα κοινωνικής φύσης, που επηρεάζουν και συγκεκριμένες κατηγορίες συμπολιτών μας, προέβη ο Αντιδήμαρχος Πάφου.

Ο Άγγελος Ονησιφόρου έθεσε συγκεκριμένα ενώπιον του Νίκου Χριστοδουλίδη το θέμα της δημιουργίας μόνιμης δομής φιλοξενίας και στήριξης για παιδιά με αυτισμό, σε μια προσπάθεια να παρέχεται στα παιδιά αυτά συνεχής και ενδεδειγμένη αρωγή όποτε υπάρχει ανάγκη.

Ο Αντιδήμαρχος Πάφου επανέφερε επίσης το θέμα της μονιμότητας των ναυαγοσωστών για το οποίο είχε αναλάβει πρωτοβουλία και πρόσφατα, με αφορμή τη σωτήρια επέμβαση ναυαγοσώστη στην Κάτω Πάφο όταν κινδύνευε ηλικιωμένος συνάνθρωπος μας. Ο κ. Ονησιφόρου παρέδωσε στον Πρόεδρο Χριστοδουλίδη σχετική επιστολή των ίδιων των ναυαγοσωστών για το θέμα της μόνιμης απασχόλησης των 90 εργαζόμενων στον συγκεκριμένο τομέα.