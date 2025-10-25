Με αφορμή την αυριανή εορτή του Αγίου Δημητρίου, τελείται σήμερα εσπερινός στο ξωκλήσι του Αγίου Δημητρίου στην Πέγεια στις 6:00 μ.μ.

Το ξωκλήσι του Αγίου Δημητρίου, το οποίο επαναλειτούργησε για πρώτη φορά μετά από αιώνες το 2021, βρίσκεται στην περιοχή της Πέγειας, κοντά στην εκκλησία της Παναγίας Ζαλατζιώτισσας και κάθε χρόνο τέτοιες μέρες αποτελεί πόλο έλξης εκατοντάδων πολιτών λόγω και της μοναδικής φυσικής καλλονής που το περιβάλλει, αλλά και της εντυπωσιακής του αρχιτεκτονικής φόρμας.

Η ανακαίνιση του ξωκλησιού έγινε με την οικονομική συνδρομή της Korantina Homes και προσωπικά του ιδρυτή της, Γιώργου Ιωάννου, με εντυπωσιακό αποτέλεσμα, αφού το προηγούμενο ξωκλήσι είχε καταστραφεί ολοκληρωτικά και τίποτα δεν έμεινε για να το θυμίζει πλην ελαχίστων ερειπίων.