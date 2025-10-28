Η απομάκρυνση των τσιμεντομπλόκ από τις εισόδους και χώρους στάθμευσης του διεθνούς αεροδρομίου Πάφου πρόσφατα, φαίνεται ότι άνοιξε την όρεξη σε φορείς της επαρχίας και για την απομάκρυνση των τσιμεντομπλόκ που βρίσκονται τοποθετημένα σε ένα άλλο σημαντικό σημείο της Πάφου: Στον πλατειακό χώρο του Κάστρου στο λιμανάκι Κάτω Πάφου.

Τα τσιμεντομπλόκ αυτά μάλιστα, έχουν ζωή πολλαπλάσια από τα μετακινηθέντα του αεροδρομίου, αφού εδώ και πέραν των 20 χρόνων τοποθετήθηκαν πάνω στον τοίχο που εκτείνεται κατά μήκος του χερσαίου χώρου, προκειμένου να προστατεύει την πλατεία του Κάστρου από τον κυματισμό της ανοιχτής θάλασσας πίσω του. Σήμερα, ωστόσο η τοπική αρχή με παραστάσεις στις οποίες προβαίνει προς το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, την Αρχή Λιμένων και το Τμήμα Αρχαιοτήτων, ζητά την απομάκρυνση τους, προβάλλοντας το αντιαισθητικό της ύπαρξης των τεράστιων αυτών όγκων δίπλα από ένα μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς και μέσα σε ένα ευρύτερο φυσικό περιβάλλον μοναδικού κάλλους.

Η δημοτική αρχή τονίζει στις παραστάσεις αυτές ότι τα τσιμεντομλόκ δημιουργούν αρνητικές εντυπώσεις και σχολιασμό από τις χιλιάδες των καθημερινών επισκεπτών στην περιοχή και τονίζει ότι ακόμη και τους καλοκαιρινούς μήνες, που δεν υπάρχει θέμα με τον κυματισμό, δεν απομακρύνονται όπως είχε αρχικά συμφωνηθεί όταν πρωτοτοποθετήθηκαν.

Η Πάφος ζητά την οριστική απομάκρυνση τους και την εκπόνηση μελετών από τις αρμόδιες κρατικές αρχές για την λήψη άλλων, πιο ενδεδειγμένων μέτρων προστασίας του χερσαίου χώρου του Κάστρου από τα έντονα καιρικά φαινόμενα. Το να συνεχίζουν να παραμένουν εκεί οι τσιμεντένιοι όγκοι, επισημαίνεται, απλώς μειώνει την μοναδική φυσική καλλονή και την προβολή του ίδιου του Κάστρου, ενώ παρεμποδίζει και τους επισκέπτες από το να έχουν άπλετη θέα προς το ανοιχτό πέλαγος.