Η Πράσινη Ασπίδα σε συνεργασία με το Κοινοτικό Συμβούλιο Δένειας και σταθεροί στις υποσχέσεις τους, κάνουν για άλλη μια φορά τα λόγια πράξη οργανώνοντας μεγάλη δεντροφύτευση 1500 δενδρυλλίων διά μέσου του προγράμματος You Reforest Cyprus.

Η δεντροφύτευση θα γίνει στις 16/11/25 ημέρα Κυριακή στις 11:00π.μ. Xώρος συνάντησης : Κοινοτικό Στάδιο Δένειας.

Η δεντροφύτευση είναι μια υπόσχεση που είχε δοθεί στην Κοινότητα από τον Φεβρουάριο για αύξηση του Πρασίνου σε μια ακριτική περιοχή με ελάχιστη βροχόπτωση με την ελπίδα να δώσουμε ξανά στον τόπο μας ζωντάνια με το πράσινο που του αξίζει!

Σε όλους τους εθελοντές θα προσφερθούν σνακ ,χυμοί και τιμητικό δίπλωμα, ενώ στα παιδιά 12 ετών και κάτω θα δοθεί και μετάλλιο για τη συμμετοχή τους.