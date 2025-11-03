Πυκνή τροχαία κίνηση παρατηρείται στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας – Λευκωσίας, λόγω εργασιών.

Η κίνηση παρατηρείται μετά τον κυκλικό κόμβο της Ριζοελιάς, με κατεύθυνση προς Λευκωσία.

Υπενθυμίζεται πως στο τμήμα μεταξύ κυκλικού κόμβου Ριζοελιάς στην Αραδίππου και της εξόδου προς Αθηένου και στις δύο κατευθύνσεις του αυτοκινητοδρόμου, από την Τετάρτη 29/10/2025 έως και τη Δευτέρα 03/11/2025, καθημερινά εκτός Κυριακής, μεταξύ των ωρών 08:30–16:30, διεξάγονται εργασίες για κόψιμο, μάζεμα και απομάκρυνση χόρτων, καθώς και το μάζεμα και απομάκρυνση άχρηστων αντικειμένων από τα ερείσματα και τα πρανή στον αυτοκινητόδρομο, συμπεριλαμβανομένων και των κόμβων αυτού. Κατά τη διάρκεια των εργασιών, θα κλείνει τμηματικά μέρος του ερείσματος του αυτοκινητόδρομου.