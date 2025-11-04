Βλάβη σε κεντρικό παροχετευτικό αγωγό ύδρευσης προκάλεσε τη διακοπή της υδροδότησης σε περιοχή του Δημοτικού Διαμερίσματος Ύψωνα.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΕΟΑ Λεμεσού, η διακοπή επηρεάζει την περιοχή που περικλείεται από τις οδούς 25ης Μαρτίου, Αγίου Συλά και Αρχιεπισκόπου Μακαρίου Γ’.

Οι εργασίες αποκατάστασης της βλάβης βρίσκονται σε εξέλιξη και η επαναφορά της υδροδότησης υπολογίζεται μέχρι το μεσημέρι της Τετάρτης, 5 Νοεμβρίου 2025.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, οι υπηρεσίες απολογούνται για την ταλαιπωρία και ζητούν την κατανόηση του κοινού έως την πλήρη αποκατάσταση της παροχής νερού.