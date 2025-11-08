Μια εντελώς νέα, σύγχρονων προδιαγραφών παραλία θα απολαμβάνουν από το ερχόμενο καλοκαίρι οι χιλιάδες παφίτες και ξένοι επισκέπτες που προτιμούν την παραλία της Τίμης για τα θαλάσσια τους μπάνια και την ηλιοθεραπεία τους. Ο Δήμος Ιεροκηπίας υπέβαλε τον περασμένο Μάιο στην Κεντρική Επιτροπή Παραλιών Σχέδιο Χρήσης για την Παραλία «Καθαρή» στην Τίμη, όπως προβλέπεται στον περί Προστασίας της Παραλίας Νόμο και είναι σε αναμονή της τελικής έγκρισης για να διαμορφωθεί ο νέος χώρος θαλάσσιων δραστηριοτήτων του Δήμου.

Το Σχέδιο αποτυπώνει τον τρόπο με τον οποίο θα χωροθετηθούν οι διάφορες υπηρεσίες και διευκολύνσεις στην εν λόγω παραλία ενώ παράλληλα ο Δήμος έχει υποβάλει αίτημα στο Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας για τη διάνοιξη του δημόσιου δρόμου που οδηγεί στην παραλία.

Ο Δήμος Ιεροκηπίας έχει υποβάλει αίτημα στην Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών για την εκμίσθωση τμήματος τουρκοκυπριακού τεμαχίου 2650τ.μ., με σκοπό τη δημιουργία αναψυκτηρίου, τύπου snack-bar, και οργανωμένου χώρου στάθμευσης.

Στην παραλία, στο μεταξύ, προγραμματίζονται επιμέρους εργασίες βελτίωσης της παραλίας και των υποδομών της, εν αναμονή της έγκρισης του Σχεδίου Χρήσης από την Κεντρική Επιτροπή Παραλιών.