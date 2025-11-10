Από την Τρίτη 11 Νοεμβρίου, ο Δήμος Λεμεσού ανοίγει τις δηλώσεις συμμετοχής για τη μεγάλη παρέλαση του Λεμεσιανού Καρναβαλιού 2026. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στις καρναβαλίστικες ομάδες και άρματα που θα λάβουν μέρος στη μεγαλύτερη γιορτή της πόλης.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου, οι δηλώσεις συμμετοχής θα γίνονται αποδεκτές από τις 8:00 μέχρι τις 14:00, μόνο για όσους συμμετείχαν στην καρναβαλίστικη παρέλαση του 2025 και τήρησαν όλους τους κανονισμούς.

Όσοι συμμετείχαν στην παρέλαση του 2025 και παράβηκαν τους κανονισμούς, καθώς και οι νέοι συμμετέχοντες, θα δικαιούνται να δηλώσουν συμμετοχή από την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου, ενώ τελευταία μέρα δήλωσης συμμετοχής είναι η Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, μέχρι τις 13:00.

Όσα άτομα επιθυμούν να συμμετάσχουν με άρμα ή ομάδα πεζών στη μεγάλη παρέλαση, θα πρέπει απαραιτήτως να περάσουν από τα γραφεία των Πολιτιστικών Υπηρεσιών στην οδό Αγίου Ανδρέου 253 (τηλ. 25745919) για συμπλήρωση της ειδικής φόρμας συμμετοχής και για περισσότερες πληροφορίες και ενημέρωση όσον αφορά στους φετινούς όρους και κανονισμούς.

Ο Δήμος Λεμεσού διευκρινίζει ότι δεν δέχεται δηλώσεις συμμετοχής ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικώς, αλλά «ούτε συμμετοχές με αθλητικά ή άλλα θέματα που οι στολές τους είναι ένα απλό παντελονάκι γυμναστικής με ένα φανελάκι».

ΚΥΠΕ