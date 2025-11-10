Από το βράδυ της Δευτέρας 10/11 σχηματίστηκαν ουρές έξω από τα γραφεία των Πολιτιστικών Υπηρεσιών του Δήμου Λεμεσού, με καρναβαλιστές να «στρατοπεδεύουν» για να εξασφαλίσουν θέση στη Μεγάλη Παρέλαση του Λεμεσιανού Καρναβαλιού 2026. Η μεγάλη ζήτηση οφείλεται στο γεγονός ότι οι δηλώσεις συμμετοχής ξεκινούν την Τρίτη 11 Νοεμβρίου 2025, από τις 8:00 π.μ. έως τις 2:00 μ.μ., και θα διαρκέσουν μέχρι την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025, στη 1:00 μ.μ.

Ο Δήμος Λεμεσού ανακοίνωσε ότι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσέλθουν αυτοπροσώπως στα γραφεία των Πολιτιστικών Υπηρεσιών στην οδό Αγίου Ανδρέου 253, για να συμπληρώσουν τη φόρμα συμμετοχής και να ενημερωθούν για τους όρους και κανονισμούς της φετινής διοργάνωσης. Δεν γίνονται δεκτές δηλώσεις ηλεκτρονικά ή τηλεφωνικά.

Την πρώτη μέρα, 11 Νοεμβρίου, δικαίωμα δήλωσης έχουν αποκλειστικά οι ομάδες που συμμετείχαν στην παρέλαση του 2025 και τήρησαν όλους τους κανονισμούς. Οι παραβάτες των περσινών όρων και οι νέοι συμμετέχοντες θα μπορούν να εγγραφούν από την Τετάρτη 12 Νοεμβρίου 2025.

Ο Δήμος διευκρινίζει ότι δεν θα γίνονται δεκτές συμμετοχές με αθλητικά ή απλοϊκά θέματα, όπως στολές που αποτελούνται από ένα απλό παντελονάκι γυμναστικής και φανελάκι.

Η εικόνα με τους καρναβαλιστές να περιμένουν έξω από τα γραφεία του Δήμου επιβεβαιώνει τη διαχρονική απήχηση του Λεμεσιανού Καρναβαλιού, ενός θεσμού που συγκεντρώνει κάθε χρόνο χιλιάδες συμμετέχοντες και θεατές απ’ όλη την Κύπρο.

