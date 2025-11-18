Κυριολεκτικά την υστάτη γλύτωσαν ενωρίς χθες βράδυ κατοικίες από πυρκαγιά που ξέσπασε στην κοινότητα Γουδί του διαμερίσματος Χρυσοχούς. Η φωτιά που ξέσπασε για αιτίες που διερευνώνται ακόμη από τις αρχές, επεκτάθηκε ταχύτατα λόγω του ότι ξέσπασε σε καλαμιώνες και τέθηκε υπό έλεγχο τα μεσάνυχτα, αφού κατέκαυσε δύο εκτάρια με άγρια βλάστηση, δέντρα και ξηρά χόρτα.

Μεμονωμένες κατοικίες που βρίσκονται κοντά στον καλαμιώνα που καιγόταν τέθηκαν υπό άμεσο κίνδυνο και με υπεράνθρωπες προσπάθειες των δυνάμεων πυρόσβεσης διασώθηκαν στο παρά πέντε. Στο Γουδί επιχειρούσαν ισχυρές δυνάμεις από πυροσβεστικούς σταθμούς της επαρχίας, από το Τμήμα Δασών, την τοπική αρχή, καθώς και η Εθελοντική Ομάδα Δασοπροστασίας Άτλας.

Η πυρκαγιά έκαψε και πασσάλους της ΑΗΚ, ενώ σύμφωνα με τους παράγοντες και τους κατοίκους της κοινότητας, ήταν ευχής έργο που επικρατούσε άπνοια χθες βράδυ και αποφεύχθηκαν τα χειρότερα.

Η πυρκαγιά κατασβέστηκε πλήρως τις πρώτες πρωινές ώρες και στην περιοχή παρέμειναν προληπτικά δυνάμεις της Πυροσβεστικής για αντιμετώπιση τυχόν αναζωπυρώσεων.

Λίγη ώρα ενωρίτερα πυρκαγιά είχε ξεσπάσει και στο γειτονικό Σκούλι, η οποία αντιμετωπίσθηκε εγκαίρως.