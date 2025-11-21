Διαδικασίες για την αναβάθμιση του κτηρίου της πρώην ΣΠΕ Κισσόνεργας έχει ξεκινήσει ο Δήμος Ακάμα, στον οποίο υπάγεται πλέον μετά την μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης η περιοχή.

Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Ακάμα, Μαρίνος Λάμπρου, έχει υπογραφεί η συμφωνία μεταξύ Δήμου Ακάμα και της εταιρείας που κέρδισε την σχετική προσφορά, για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου, με ένα κόστος πέραν των 125 χιλιάδων ευρώ.

Όπως ανέφερε ο Δήμαρχος Ακάμα, το έργο χρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της ΕΕ.