Η κοινότητα Κισσόνεργα διατηρούσε εδώ και χρόνια ένα αλλιώτικο ρεκόρ, το οποίο προκαλούσε ολοένα και μεγαλύτερο εκνευρισμό σε χιλιάδες διακινούμενους από την κεντρική της λεωφόρο προς τον Κόλπο των Κοραλλίων και προς την πόλη της Πάφου: Ήταν η περιοχή με τα περισσότερα κυρτώματα, συνολικά 11, σε ένα μόλις δρόμο μήκους λίγων εκατοντάδων μέτρων.

Πλέον, η κατάσταση αυτή διαφοροποιείται. Ο Δήμος Ακάμα, στον οποίο εντάχθηκε η Κισσόνεργα με την μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, σε συνεργασία με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες ξεκίνησε ήδη την αφαίρεση τεσσάρων κυρτωμάτων επί της λεωφόρου Χρίστου Κκέλη, αφού μετά από μελέτη που έγινε από τα αρμόδια τμήματα αποφασίσθηκε ότι τα συγκεκριμένα κυρτώματα είναι περιττά.

Στη θέση τους παραμένουν τα υπόλοιπα που βρίσκονται έξω από σχολεία της κοινότητας και κοντά σε κάθετες διασταυρώσεις, ενώ πληροφορίες του «Φ» αναφέρουν ότι οι πιέσεις από κατοίκους και φορείς για ακόμη μεγαλύτερη μείωση των εμποδίων αυτών συνεχίζονται, με παράλληλη πρόταση για εφαρμογή εναλλακτικών μέτρων για την τροχαία ασφάλεια.