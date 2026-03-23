Ικανοποίηση επικρατεί στους φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και τους αθλητικούς παράγοντες της επαρχίας Πάφου από την πολιτική που ακολουθεί υπό τη νέα ηγεσία του ο ΚΟΑ και από το επίπεδο συνεργασίας του Οργανισμού με τους εκπροσώπους της επαρχίας.

Η συνάντηση της περασμένης εβδομάδας μεταξύ του προέδρου του ΚΟΑ, Γιάννη Ιωάννου, με τον Δήμαρχο Ακάμα, Μαρίνο Λάμπρου, για θέματα αναβάθμισης των υποδομών της δημοτικής αρχής αποτέλεσε τον τελευταίο κρίκο μιας αλυσίδας επαφών και συμφωνιών που καθιστούν τους φορείς της Πάφου απολύτως ικανοποιημένους για τα όσα σχεδιάζονται και υλοποιούνται στο θέμα των αθλητικών υποδομών της επαρχίας από πλευράς του ΚΟΑ.

Μιλώντας στον «Φ» ο βουλευτής Πάφου Χρύσανθος Σαββίδης, επεσήμανε ότι για χρόνια βουλευτές, αθλητικοί φορείς και οργανωμένα σύνολα αναδείκνυαν την αναγκαιότητα αναβάθμισης των αθλητικών υποδομών της επαρχίας. Το Στέλιος Κυριακίδης, το ιστορικό ΓΣΚ και η κλειστή αίθουσα Αφροδίτη έχουν τα χάλια τους, κατά την έκφραση του, με αποτέλεσμα ενώ σε όλα τα αθλήματα η Πάφος έχει άφθονα ταλέντα, εντούτοις δεν μπορούσε να τα αξιοποιήσει.

Ευτυχώς ο ΚΟΑ με το σημερινό του ΔΣ προχωρεί στην αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων και δίνει προοπτική για καλύτερες μέρες, παρατηρεί ο κ. Σαββίδης. Μετά την ορθότατη έναρξη της διαδικασίας εκχώρησης του Στέλιος Κυριακίδης στους επενδυτές για την απόκτηση ενός γηπέδου αντάξιο της πρωταθλήτριας Πάφος FC, ελπίζω η παράλληλη απόφαση για αναβάθμιση των αθλητικών υποδομών της επαρχίας μας να έχει σύντομο και αυστηρό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και η Πάφος σύντομα να αποκτήσει σωστά στάδια και για τους υπόλοιπους αθλητικούς της φορείς.

Η Πάφος FC και ο Παφιακός κάνουν πλέον πρωταθλητισμό, αναφέρει ο Χρύσανθος Σαββίδης, ο ΓΣΚ βγάζει ταλέντα και είναι αμαρτία να μην έχουν σωστά στάδια για να προπονούνται οι αθλητές τους. Όταν εργαζόμαστε μαζί, μπορούμε να πετύχουμε πολλά και είναι πολύ θετικό για την Πάφο που στην ηγεσία του ΚΟΑ υπάρχει επιτέλους ένας άνθρωπος όπως ο κ. Ιωάννου που δείχνει να το αντιλαμβάνεται, κατέληξε.