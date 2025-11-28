Πολύ στενή συνεργασία έχει δρομολογήσει το ΤΕΠΑΚ στην Πάφο με τις Πρεσβείες στην Κύπρο. Η Σχολή Διοίκησης Τουρισμού, Φιλοξενίας και Επιχειρηματικότητας που λειτουργεί στην Πάφο, φιλοξενεί συχνά το τελευταίο διάστημα διάσημους σεφ που διδάσκουν στους φοιτητές μαγειρικής και εστίασης τα μυστικά της παραδοσιακής κουζίνας του τόπου τους.

Μετά την πρόσφατη παρουσία διάσημης ιταλίδας σεφ και της ίδιας της Πρέσβειρας της Ιταλίας στην Κύπρο, σειρά είχε χθες να παραδώσει μαθήματα στο ΤΕΠΑΚ Πάφου η επίσης διάσημη σεφ της Ουγγαρίας, Petra Tischler, δημιουργώντας με τους φοιτητές πιάτα της χώρας της και μαθαίνοντας στα παιδιά της Σχολής, τα πάντα σχετικά με τα υλικά, τις πρώτες ύλες που χρησιμοποιεί και τις μεθόδους της.

Στο γεύμα που ακολούθησε παρέστησαν τέσσερις Πρέσβεις και Πρέσβειρες οι οποίοι εξέφρασαν τον εντυπωσιασμό τους για την εργασία που επιτελείται στο συγκεκριμένο ακαδημαικό τμήμα. Παρούσα ήταν, συγκεκριμένα, η Πρέσβειρα της Ουγγαρίας στην Κύπρο, Krisztina Lakos, η οποία προσκάλεσε στην εκδήλωση του ΤΕΠΑΚ στην Πάφο τον Πρέσβη της Κούβας Ruben Pino Martinez, τον πρέσβη της Σλοβακίας, Martin Bezak και την Πρέσβειρα της Σερβίας, Suzana Boskovic Prodanovic.

Οι τέσσερις διπλωμάτες και οι συνοδείες τους εντυπωσιάστηκαν απο τις Ουγγρικές γεύσεις και το επίπεδο μάθησης των φοιτητών, όπως τόνισαν μετά το γεύμα που απόλαυσαν. Εξέφρασαν επίσης θαυμασμό για τις εγκαταστάσεις του ΤΕΠΑΚ στην Πάφο, αφού είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στους χώρους.

Παρών στην εκδήλωση ήταν και ο Δήμαρχος Πάφου, Φαίδωνας Φαίδωνος.