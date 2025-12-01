Η συνεργασία των αρμοδίων κρατικών φορέων με το σπουδαίο αμερικανικό ίδρυμα στον τομέα του πολιτισμού, Getty Institute, για την ετοιμασία και τοποθέτησης του ειδικού στεγάστρου για τα ψηφιδωτά της Κάτω Πάφου, έχει διακοπεί για λόγους που δεν έχουν γνωσθεί ακόμη και παρά το σημαντικό χρηματικό ποσό που στο μεταξύ διατέθηκε διαρκούσης της συνεργασίας αυτής από το κυπριακό κράτος για την εκπόνηση των εξειδικευμένων μελετών.

Η νέα αυτή αρνητική εξέλιξη, αναφέρουν πληροφορίες του «Φ», ακυρώνει για πολλοστή φορά τον σχεδιασμό και τα χρονοδιαγράμματα για την υλοποίηση του μεγάλου έργου και πλέον ο χρονικός ορίζοντας για την έλευση του ειδικού στεγάστρου στο Αρχαιολογικό Πάρκο Κάτω Πάφου μετατίθεται χρονικά τουλάχιστον κατά μια πενταετία και πάλι.

Για το έργο προηγήθηκε και διεθνής διαγωνισμός, με τη στήριξη του Getty Conservation Institute, και εκπονήθηκε σχετική μελέτη, η οποία χαρακτηρίστηκε ως η «Α’ φάση» του έργου. Μετά την κατάρρευση των προσπαθειών αυτών, το Υφυπουργείο Πολιτισμού καταβάλλει προσπάθειες για επανεκκίνηση της συνεργασίας με στόχο την ολοκλήρωση του έργου, όπως αναφέρθηκε και σε συνεδρία στη Βουλή για την έγκριση του Προϋπολογισμού του υφυπουργείου για το 2026. Ωστόσο, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, η δρομολόγηση των διαδικασιών για ένα τόσο σοβαρό και εξειδικευμένο θέμα δεν μπορεί να είναι άμεση και οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για υλοποίηση του έργου της κατασκευής του ειδικού στεγάστρου το 2031, τουλάχιστον και αυτό νοουμένου ότι δεν εμφανισθούν νέα προσκόμματα και πάλι διαρκούσης της διαδικασίας που θα ξεκινήσει εκ νέου.

Οι εξελίξεις αυτές προκάλεσαν για ακόμη μια φορά απογοήτευση στην Πάφο και στους πολιτιστικούς φορείς δεδομένου ότι τα μοναδικής αξίας ψηφιδωτά θα εξακολουθήσουν να παραμένουν εκτεθειμένα στις καιρικές συνθήκες, γεγονός που επιταχύνει τη φθορά τους. Φορείς της Πάφου με τη γνωστοποίηση των εξελίξεων πιέζουν για την επίσπευση των διαδικασιών, ώστε να διασφαλιστεί το συντομότερο δυνατόν η προστασία και διατήρηση αυτών των πολύτιμων πολιτιστικών θησαυρών, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς αλλά και της εθνικής μας ταυτότητας, όπως επεσήμαναν.